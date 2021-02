Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है. इस वीडियो में अमेरिका और भारत के सैनिक मिलकर वसंत पंचमी के मौके पर पंजाबी गाने पर डांस कर रहे हैं. Also Read - Dosa Video: दुकान वाले ने बनाया डोसा, हवा में फेंक दिया, सीधे ग्राहक की प्लेट में जाकर गिरा, एक मिलियन व्यूज...

इस वीडियो को राजस्थान में चल रहे अमेरिका-भारत के ‘युद्ध अभ्यास’ के दौरान शूट किया गया. Also Read - VIDEO: चलती TRAIN के नीचे फंसी नजर आई महिला, देखें आगे क्‍या हुआ?

दोनों देशों के सैनिक कैजुअल ड्रेस में दिखाई दे रहे हैं. सभी ने फेस मास्क पहने हैं. ये सभी पंजाबी गाने ‘3 पेग’ पर डांस कर रहे हैं. Also Read - Dolly Ki Tapri Video: रजनीकांत स्टाइल में ग्राहकों को देता है चाय, ऐसा है इस चायवाले का Viral Swag

इस 38 सेकेंड की क्लिप को ट्विटर पर State_SCA ने शेयर किया है. शेयर करते हुए लिखा,

Wonderful to see U.S. and Indian soldiers celebrate the Basant Panchami festival in the middle of the U.S.-India Yudh Abhyas defense exercises. This is what #USIndia defense cooperation is about — not just increased interoperability, but also stronger people-to-people ties.

देखें वीडियो-

Wonderful to see U.S. and Indian soldiers celebrate the Basant Panchami festival in the middle of the U.S.-India Yudh Abhyas defense exercises. This is what #USIndia defense cooperation is about — not just increased interoperability, but also stronger people-to-people ties. https://t.co/BDjMRXIsoR — State_SCA (@State_SCA) February 16, 2021

वीडियो को देश-विदेश में काफी पसंद किया जा रहा है.खबर लिखे जाने तक इसे 97.8K views मिल चुके थे.