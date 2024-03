Viral Video: घायल हुई गाय तो हेलिकॉप्टर से पहुंचा दिया अस्पताल, नजारा ऐसा देखते रह जाएंगे | देखें वीडियो

Viral Video: आपने अक्सर देखा होगा कि कई आवारा पशु घायल अवस्था में रहते हैं और उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं होता है. वो अपने जख्मों को लिए इधर से उधर भटकते रहते हैं. कुछ संस्थाओं को छोड़ दिया जाए तो बहुत कम ही लोग इन पशुओं की मदद के लिए आगे आते हैं. इतना ही नहीं गाय के साथ भी ये चीज बहुत बार देखी गई है जब वो घायल होकर इधर-उधर भटकती दिखी है. लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है कुछ देश ऐसे भी हैं, जो घायल पशुओं को ठीक कराने के लिए हेलिकॉप्टर तक का प्रयोग भी करने से झिझकते नहीं है. इसी तरह का एक वीडियो अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें गाय को एयरलिफ्ट कर अस्पताल पहुंचाया जा रहा है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देख मालूम पड़ता है कि गाय घायल अवस्था में पड़ी हुई है. इसकी सूचना किसी को लगती है. फिर धड़ल्ले से हेलिकॉप्टर का इंतजाम किया जाता है क्योंकि गाय और अस्पताल के बीच फासला काफी अधिक था. वीडियो में आप देखेंगे कि लोग मिलकर हेलिकॉप्टर से गाय को बांध रहे हैं और फिर मिनटों में उसे उड़ा ले जाते हैं. देख सकते हैं कि कैसे गाय हेलिकॉप्टर से बंधी हुई है और कुछ ही देर में इलाज के लिए अस्पताल पहुंच जाती है. बताया जा रहा है कि यह वीडियो स्विटजरलैंड का है.

A cow flying to the vet in Switzerland pic.twitter.com/2A5jxTXeAk

— Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) March 6, 2024