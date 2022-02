Viral Video: दिग्गज सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लाहिड़ी का मंगलवार देर रात निधन हो गया. वो सिर्फ 69 साल के थे और उन्होंने क्रिटिकेयर अस्पताल में अंतिम सांस ली, जहां उन्हें कुछ पोस्ट-कोविड दिक्कतों के कारण भर्ती कराया गया था. बप्पी लाहिड़ी के निधन के बाद से ही समूची फिल्म इंडस्ट्री सहित दुनियभर में मौजूद उनके फैन्स के बीच शोक की लहर है. लोग अपने-अपने तरीके से दिग्गज सिंगर को श्रद्धांजलि दे रहे हैं. अब आईटीबीपी के एक कॉन्स्टेबल ने भी उनके गाने को को अपने अंदाज में गाकर ट्रिब्यूट दिया है. उनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है.Also Read - Bappi Lahiri Last Rites: आज इतने बजे बप्पी दा को दी जाएगी अंतिम विदाई, बेटी रीमा का रो-रो कर बुरा हाल

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे आईटीबीपी के एक कॉन्स्टेबल अपनी मधुर आवाज में बप्पी लाहिड़ी के मशहूर सॉन्ग 'दिल में हो तुम' को गा रहे हैं और अपने चहेते कलाकार को याद कर रहे हैं. जिस मधुर आवाज के साथ आईटीबीपी के एक कॉन्स्टेबल गाना गा रहे हैं और आपके दिलों को छू जाएगा. उनका नाम सोवन बनर्जी है. वीडियो में देखा जा सकता है कि पहले वो 1987 में आई फिल्म 'सत्यमेव जयते' के गाने 'दिल में हो तुम.' को गा रहे हैं. वीडियो के अंत में वन बनर्जी बंगाली भाषा में गीत गुनगुना रहे हैं.

देखें वीडियो:

दिल में हो तुम…

Constable Sovan Banerjee of ITBP sings to pay tribute to legendary Music Director, Composer and Singer Bappi Lahiri.#BappiLahiri#Himveers pic.twitter.com/fP2R84JWk0

— ITBP (@ITBP_official) February 16, 2022