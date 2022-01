Viral Video: मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब बालों को शानदार लुक देने के लिए पहचान रखते हैं. अकसर उनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं. अब वो अपने एक नए वीडियो को लेकर चर्चा में आ गए हैं. वीडियो में जावेद एक महिला के बालों को काटते हुए उसपर थूक रहे हैं और साथ ही इसकी खूबी भी बता रहे हैं. बताया जा रहा है कि ये घटना मुजफ्फरपुर की है. यहां बालों के रख-रखाव और कटिंग को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया था और उसी समय जावेद हबीब ने ऐसा किया. वीडियो में वो ये भी कह रहे हैं, ‘इस थूक में दम है.’Also Read - Aunty Ka Dance: आंटी ने गाना बजते ही किया ऐसा धमाकेदार डांस, वीडियो को तो बस देखते रह जाएंगे

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि बाल काटते हुए जावेद हबीब कह रहे हैं, “मेरे बाल गंदे हैं, गंदे क्यों हैं क्योंकि शैम्पू नहीं लगाया है. ध्यान से सुनो. अगर पानी की कमी है न तो…” इतना कहकर जावेद महिला के बालों पर थूक देते हैं. फिर आगे कहते हैं, ‘इस थूक में जान है.’ जावेद के ऐसा करने पर सेमिनार में मौजूद लोग जमकर तालियां बजाते हैं. लेकिन वीडियो में महिला थोड़ी असहज दिखाई दे रही है. महिला का ना पूजा गुप्ता बताया जा रहा है. इस घटना पर उनका रिएक्शन भी आ गया है. Also Read - Pakistani MP Ka Dance: पाकिस्तानी सांसद ने पार्टी में किया ऐसा हाहाकारी डांस, देखकर मेहमान भी दंग रह गए | देखें वीडियो

देखें इस वीडियो को- Also Read - Bride Groom Video: मंडप में ही दूल्हे की हरकत से नाराज हो गई दुल्हन, फिर जो किया आप सोच भी नहीं सकते- देखें वीडियो

For those who goes to Javed Habib's saloon pic.twitter.com/dblHxHUBkw

— Rishi Bagree (@rishibagree) January 5, 2022