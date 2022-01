Viral Video: कोरोना के मामलों में रोजाना उछाल देखने को मिल रहा है. इसी को देखते हुए क्रेंद्र और राज्य सरकारों की ओर से वैक्सीनेशन पर खूब जोर दिया जा रहा है. लेकिन दूसरी तरफ इस पर राजनीति भी खूब हो रही है. कांग्रेस शासित राज्यों पर बीजेपी द्वारा कोरोना वैक्सीन बर्बाद करने का आरोप लगता है. अब झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने पलटवार किया है और आरोपों का शायराना तरीके से जवाब दिया है. वैक्सीन बर्बादी के आरोपों पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, “वो कत्ल भी करते हैं को चर्चा नहीं होती, हम आहें भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम.” झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री का यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है.Also Read - Covid-19 Wedding: कोरोना काल में Google Meet पर शादी, बारातियों के लिए Zomato लाएगा खाना

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि पत्रकार पूछते हैं, "वैक्सीन बर्बादी को लेकर बार-बार आप पर आरोप लगता है?" इस पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कहते हैं, वो आरोप इसलिए लगता है क्योंकि 'वो कत्ल भी करते हैं को चर्चा नहीं होती, हम आहें भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम.' कुल वैक्सीन 62 लाख जो है देश का खराब हुआ. 62 लाख में 29 लाख और 30 हजार वैक्सीन ओडिशा, गुजरात, आसम, त्रिपुरा जो भाजपा शासित राज्य हैं. और ये मैं नहीं कह रहा हूं. देश की स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने सदन में अपने व्यक्त्वय में रखा है. निकाल कर देख लीजिए. 12 में से झारखंड कहीं भी नहीं बल्कि 15 की लिस्ट में भी नहीं है."

देखें वीडियो:

#WATCH | About 62 lakh vaccines wasted nationally…over 29 lakh wasted in Odisha, Gujarat, Assam, Tripura… and BJP-ruled states….: Jharkhand Health Minister Bana Gupta on vaccine wastage allegation against the state pic.twitter.com/kKTHYJlgQA

— ANI (@ANI) January 19, 2022