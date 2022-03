Viral Video: कश्मीर के रहने वाले एक युवा फुटबॉलर ट्रिक शॉट आर्टिस्ट शाह हुजैब अपने कारनामे से बड़े-बड़े दिग्गजों को हैरान कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर उनके कई वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं. वीडियो में वो अपने स्किल्स को दिखा रहे हैं. उनके ट्रिक को देख नेटिजल्स के साथ-साथ बड़े-बड़े दिग्गज भी हैरान हैं. वायरल होने के बाद उन्हें कश्मीर यंग अचीवर्स अवॉर्ड 2022 से भीसम्मानित किया गया है. शाह हुजैब को उनके इस टैलैंट की वजह से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिलने लगी है. वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह वो फुटबॉल और गेंद को अपने इशारे पर नचाते दिख रहे हैं.Also Read - 'द कश्मीर फाइल्स' पर कमेट करना दलित युवक को पड़ा भारी, दबंगों ने नाक रगड़वाकर मंगवाई माफी

शाह हुजैब के वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि वो कितनी आसानी से फुटबॉल और गेंद को जहां चाह रहे हैं वहां फेंक रहे हैं. उनका बैलेंस और स्किल्स काफी लाजवाब है. शाह हुजैब के टैलैंट से प्रभावित होकर पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान बाइचुंग भूटिया ने उनके वीडियो को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया है. उन्होंने कैप्शन में लिखा है, "कमाल ट्रिक शॉट्स. अच्छा काम करते रहो शाह." बाइचुंग भूटिया ने साथी ही वीडियो में #keepgoing भी जोड़ा है.

यहां देखें वीडियो:

Amazing Trick Shots; Keep up the good work Shah! #keepgoing pic.twitter.com/zKaTWnH9Et

— Bhaichung Bhutia (@bhaichung15) March 3, 2021