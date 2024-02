Viral Video: फुटबॉल खेल रहे खिलाड़ी पर अचानक गिरी आकाशीय बिजली, हिला देगा ये डरावना मंजर | देखें वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया पर हर तरह के वीडियो रोजाना सैकड़ों हजारों की संख्या में अपलोड होते होंगे. लेकिन इनमें कुछ ही वीडियो ऐसे होते हैं, जो किसी को भी चौंका देते हैं. इनमें दिखने वाले नजारे झूठ लगते हैं मगर होते सच हैं. ठीक इसी तरह का एक वीडियो अभी वायरल हो रहा है. इसमें फुटबॉल के मैदान में अचानक आकाशीय बिजली गिर गई और एक खिलाड़ी उसके चपेट में आ गया. अचानक हुई इस घटना को देख मैदान में अफरा-तफरी मच गई. किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए. वीडियो तेजी से सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है.

वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि फुटबॉल के मैदान में खिलाड़ी मैच खेल रहे हैं. सभी अपनी-अपनी टीम को जिताने में लगे हुए थे और इसके लिए भरपूर मेहनत कर रहे थे. लेकिन अचानक एक खिलाड़ी पर आकाशीय बिजली गिर गई और जमीन पर गिर पड़ा. मैच छोड़कर सारे खिलाड़ी भागकर उसके पास गए और उठाने की कोशिश में लग गए. लेकिन मालूम होता है कि तब तक देर हो गई. इस घटना ने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए हैं. वीडियो पर खूब प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं.

Footballer struck by lighting in a Indonesia 🤯

He was 34 year old male from Subang collapsed at Siliwangi Stadium in Bandung, West Java.

Some reports says he was still breathing after the incident then rushed to hospital, but died soon afterwards.https://t.co/2vKOmmtdn8

— StumpSide (@StumpSide07) February 12, 2024