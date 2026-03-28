By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Viral Video: बुमराह से भी खतरनाक बॉलर निकला ये बच्चा, चौके-छक्के तो छोड़िए 1 रन लेना भी कर देता है मुश्किल | देखें वीडियो
Viral Video: इस वीडियो में देख सकते हैं कि एक छोटा बच्चा मैच में जबरदस्त गेंदबाजी कर रहा है. बड़े से बड़ा बल्लेबाज भी उसके खिलाफ रन नहीं बना पा रहा.
Viral Video: इंटरनेट पर सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हर समय कुछ ना कुछ छाया ही रहता है. ऐसा ही एक वीडियो जो छोटे बच्चे की बॉलिंग से जुड़ा है वायरल हो रहा है. वीडियो में यह छोटा गेंदबाज बार-बार सटीक यॉर्कर डालता नजर आता है, जिससे बल्लेबाज पूरी तरह परेशान हो जाते हैं. उसकी गेंदें सीधे स्टंप के पास गिरती हैं, जिससे बल्लेबाज़ को न तो शॉट खेलने का मौका मिलता है और न ही संभलने का समय. सबसे खास बात उसकी आत्मविश्वास भरी बॉडी लैंग्वेज और नियंत्रण है, जो उसकी उम्र के हिसाब से काफी आगे की चीज लगती है. बताया जा रहा है कि बच्चे की उम्र 10 साल की है.
छोटे बच्चे की घातक गेंदबाजी
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बल्लेबाज लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बच्चे की गेंदबाजी के सामने बेबस दिखते हैं. हर गेंद एक योजना के साथ डाली जा रही है, जिससे बल्लेबाजों की टाइमिंग और फुटवर्क पूरी तरह बिगड़ जाती है. सोशल मीडिया पर लोग इस बच्चे की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कुछ लोग मजाक में कह रहे हैं कि वह बड़े-बड़े गेंदबाजों को भी पीछे छोड़ देगा, जबकि कुछ उसे भविष्य का यॉर्कर किंग बता रहे हैं. हालांकि ये सब बातें थोड़ी बढ़ा-चढ़ाकर कही जा रही हैं, लेकिन यह भी सच है कि इतनी कम उम्र में इतनी सटीकता और समझ होना आम बात नहीं है.
इंस्टाग्राम पर देखें यह वीडियो:
View this post on Instagram
क्या बोले नेटिजन्स
यह वायरल वीडियो जहं बच्चे की प्रतिभा को दिखाता है, वहीं दूसरी तरफ यह भी याद रखना जरूरी है कि सिर्फ वायरल होना सफलता की गारंटी नहीं है. कई बच्चे शुरुआत में बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन आगे चलकर गायब हो जाते हैं. असली सफलता पाने के लिए लगातार मेहनत, सही प्रशिक्षण और अनुशासन बेहद जरूरी होता है. इस बच्चे का वीडियो देखकर एक यूजर ने लिखा है, ‘वाकई बुमराह और मलिंगा से भी खतरनाक है.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘ये थ्रो फेंक रहा है. हाथ घुमाकर गेंदबाजी नहीं कर रहा है.’ इसी तरह के अलग-अलग रिएक्शन वीडियो पर लगातार पोस्ट हो रहे हैं. वीडियो को crixclusive नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट से शेयर किया गया है.