Viral Video: रेस्टोरेंट्स में साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है लेकिन फिर भी खाने पीने की चीजों में कभी-कभार ऐसी चीजें मिल जाती है, जिसे देख मन खराब हो जाता है. बार-बार शिकायत के बाद भी कुछ रेस्टोरेंट इस पर एक्शन नहीं लेते हैं और ग्राहकों का परेशानियों का सामना करना पड़ता है. अभी इसी तरह का एक मामला गुजरात के अहमदाबाद में देखने को मिला है. यहां एक ग्राहक को कोल्ड ड्रिंक में मरी हुई छिपकली परोस कर दे दी गई. ग्राहक द्वारा बार-बार शिकायत के बाद भी इस पर एक्शन नहीं लिया है. बाद में उसने इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. मामला अहमदाबाद के एक मैकडॉनल्ड्स आउटलेट का है.Also Read - Tarabooj Ka Video: तरबूज पर हुनरबाज की नक्काशी देख लोग बोले वाह.. इस आर्टिस्ट का जवाब नहीं!

भार्गव जोशी नाम के एक शख्स अपने दोस्तों के साथ अहमदाबाद के मैकडॉनल्ड्स आउटलेट में फूड इंज्वॉय करने पहुंचे थे. लेकिन उन्हें कोल्ड ड्रिक्स पीने के दौरान मरी हुई छिपकली दिख गई. भार्गव जोशी ने इस घटना का एक वीडियो भी ट्विटर पर अपलोड किया है. वीडियो में अपने कोल्ड ड्रिंक्स को दिखा रहे हैं और इसमें मरी हुई छिपकली तैरती हुई दिखाई दे रही है. वीडियो में भार्गव जोशी के दोस्त ये भी बता रहे हैं कि बार-बार शिकायत के बाद भी आउटलेट ने कोई एक्शन नहीं लिया. Also Read - Bride Groom Video: जयमाला के दौरान दूल्हे ने कर दिया बड़ा खेल, गेस्ट के साथ-साथ दुल्हन भी हिल गई- देखें वीडियो

Here is video of this incidents happens with me… @McDonalds pic.twitter.com/UiUsaqjVn0

Also Read - Billi Ka Video: TV पर बॉल देख हैरान हुई बिल्ली, सामने आने का कर रही इंतजार

Ahmedabad | Lizard was found in my soft drink at a McDonald's outlet. Area manager laughed over complaint& told us that he'll check (CCTV)cameras. He didn't return, meanwhile, order continues. When we pressed them to take action,they offered to return bill amount: B Joshi (25.05) pic.twitter.com/vi8pwX0C4k

— ANI (@ANI) May 26, 2022