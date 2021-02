Viral Video: बेजुबां पक्षियों को लोग मारते हैं और उफ्फ तक नहीं करते. लेकिन हर किसी का न्याय यहीं होता है. ऐसा ही एक वीडियो आजकल खूब वायरल हो रहा है. Also Read - Fraud Video: Flipkart Sale में मंगाया था 2 हजार का ब्लूटूथ, मिली एसिडिटी दूर करने की शीशी...

वीडियो में दिखता है कि इंसान जो कर्म करता है, उसका इंसाफ उसे यहीं पर मिलता है. वीडियो को IFS सुशांत नंदा ने ट्विटर पर शेयर किया है. Also Read - Underwater Marriage Video: इंजीनियर कपल ने की अंडरवॉटर शादी, सोशल मीडिया पर वायरल

वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, Karma Also Read - Couple Dance Video: अंकल-आंटी ने 'वो चली वो चली...' पर किया जबरदस्त डांस, 27 हजार से ज्यादा व्यूज

बताया जा रहा है कि वीडियो गांव का है. एक आदमी बंदूक से पक्षी को निशाना बनाता है. जैसे ही वह ट्रिगर खींचता है तो गोली जाकर पक्षी को लगती है.

पक्षी नीचे गिर जाता है. पर नीचे आते हुए सीधे वह उसके आंखों से टकराते हुए निकल जाता है.

देखें वायरल पोस्ट-

वीडियो मात्र 6 सेकंड का है. खबर लिखे जाने तक वीडियो को 63.2K views मिले हैं. लोग पोस्ट पर मजेदार कमेंट्स दे रहे हैं-

Hope this guy is booked for illegal hunting

— Keshab Chandra Sen (@sen_kc_fuchan) January 31, 2021