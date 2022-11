Viral Video: मॉल में दौड़ते हुए गार्ड को पकड़ा और मुंह पर घूंसे मारने लगा शख्स, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल

Viral Video: सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियो रोजाना वायरल होते हैं और उनमें से कुछ चकित करके रख देते हैं. अभी इसी तरह का एक वीडियो फिर सामने आया है, जो ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी मॉल से जुड़ा हुआ है. इसमें एक युवक सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट करता दिखाई दे रहा है, मारपीट के दौरान युवक ने सुरक्षाकर्मी को लहूलुहान कर दिया. थाना बिसरख पुलिस ने मामले में आरोपी मधुर भाटिया को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

आरोपी युवक दादरी का रहने वाला बताया जा रहा है. वीडियो में दिख रहा है कि वह बंदूक के साथ खड़े सिक्योरिटी गार्ड के मुंह पर घूंसे मार रहा है. युवक दौड़ते हुए गार्ड को पकड़ता है और घसीटते हुए लेकर जाता है. फिर उसके साथ मारपीट करता है.