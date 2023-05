Viral Video: 42 लाख का सोना पिघलाकर ले जा रहा था शख्स, मगर एयरपोर्ट पर खुल गया सारा भेद । चौंका देगा वीडियो

Viral Video: सोने की तस्करी से जुड़ी खबरें आए दिन सामने आती रहती हैं. कुछ लोग इसके लिए तरह-तरह के तरीके अपनाते हैं. कोई जूते में सोना छिपाकर लाता दिखता है को कोई हेयर विग पहनकर सोने की तस्करी करता हुआ पकड़ा जाता है. अभी इसी तरह की एक खबर तेलंगाना से सामने आई है. यहां एक शख्स अपने मलाशय में सोना छिपाकर ले जा रहा था. लेकिन कस्टम अधिकारियों की नजर से बच नहीं पाया. शख्स को राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (RGIA) पर पकड़ गया है. इससे जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स ने किस तरह सोने का पेस्ट तैयार करवाकर उसे छोटे-छोटे काले प्लास्टिक में छिपा रखा था. लेकिन उसकी सारी चालाकी कस्टम अधिकारियों ने पकड़ ली. वीडियो में आप आगे देखेंगे कि प्लास्टिक पैकेट्स को काटने पर उसमें से पिघला हुआ सोना दिखाई दे रहा है. वीडियो किसी को भी चौंका सकता है. पकड़े गए 685.7 ग्राम सोने की कीमत 42,78,768 रुपये मूल्य आंकी गई है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, भारतीय शख्स मस्कट से वापस आ रहा था और इसी दौरान एयरपोर्ट पर उसके पास से सोना बरामद किया गया. इस वीडियो को न्यूज एजेंसी एएनआई ने ट्वीट किया है. कुछ दिन पहले हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (आरजीआईए) पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने बुधवार को दुबई से आए एक यात्री से 1.81 करोड़ रुपये से अधिक का सोना जब्त किया था. विशिष्ट सूचना पर कार्रवाई करते हुए, हैदराबाद कस्टम्स आरजीआईए की एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने अमीरात की फ्लाइट ईके-524 से दुबई से आए एक पुरुष यात्री को तड़के 3 बजे रोका था.