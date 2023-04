Viral Video: पिस्टल से केक काटना शख्स को पड़ गया भारी, फेमस होने के चक्कर में पहुंच गया जेल

Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में 21 वर्षीय एक युवक को दिल्ली के नेब सराय इलाके से गिरफ्तार किया गया है, जो अवैध पिस्तौल से केक काट रहा है. वीडियो में एक शख्स कैंडल फूंकता हुआ और बाद में पिस्टल से केक काटते हुए नजर आ रहा है. इलाके में पटाखे भी छूटे. आरोपी की पहचान संगम विहार निवासी अनिकेत उर्फ अनीश के रूप में हुई है. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार अनिकेत पूर्व में मालवीय नगर थाने में दर्ज एक मामले में भी संलिप्त पाया गया है.

दिल्ली पुलिस ने ट्वीट किया, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए जिसमें एक युवक पिस्टल के साथ केक काट रहा था, दिल्ली पुलिस ने आरोपी की पहचान की और उसे नेब सराय से प्वाइंट 315 बोर की देसी पिस्टल और 2 जिंदा राउंड के साथ गिरफ्तार किया. पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) चंदन चौधरी के मुताबिक गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो के संबंध में सूचना मिली जिसमें एक अपराधी अवैध हथियार लेकर संगम विहार इलाके में घूम रहा है.