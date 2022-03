Viral Video: मुश्किल परिस्थितियों में भी जो लोग हंसने-हंसाने का हुनर रखते हैं उनका जीवन सफल है. ऐसे लोग किसी भी विषम परिस्थिति में भी हौंसला बनाए रखते हैं और दूसरे लोगों को भी प्रेरणा देते हैं. सोशल मीडिया पर इन दिनों इसी कड़ी का एक वीडियो धूम मचाए हुए हैं. शख्स जिस तरह से साइकिल पर करतब दिखा रहा है उससे पूरा सोशल मीडिया उसका फैन हो गया है. इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह एक शख्स सिर पर बोझा लादकर साइकिल पर सवार होकर चल रहा है. यह नजारा जिसने भी देखा हैरान रह गया.Also Read - King Cobra Ka Video: किंग कोबरा के ऊपर बाल्टी से पानी डालने गया शख्स, फिर जो हुआ पहले नहीं देखा होगा- देखें वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से एक शख्स सिर पर बोझा लादकर पहले साइकिल पर सवार होता है. फिर देखते ही देखते साइकिल की हैंडल को भी छोड़ देता है. फिर मजेदार अंदाज में गुनगुनता हुआ सड़क पर साइकिल चलाता है. वीडियो को देख समझा जा सकता है कि शख्स गांव में अपने खेत से काम करके लौट रहा है. आमतौर पर दो लोग ऐसा काम कर पाते हैं. लेकिन यह शख्स अकेले ही साइकिल भी चला रहा है और बोझा भी उठा रहा है.

यहां देखें वीडियो:

Life is what we make it 💕 pic.twitter.com/dUKFVXWHTx

