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Viral Video Of Man Who Fell Into Deep Sleep On Bullock Cart See What Happened Next Will Leave You Shaken Watch This Rare Video

Viral Video: बैलों पर भरोसा करके गहरी नींद में सो गया मालिक, फिर जो हुआ हिल जाएंगे | Watch Video

Viral Video: इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह बैलगाड़ी पर शख्स गहरी नींद में सो गया. फिर जो नजारा दिखा शायद ही कभी देखा होगा.

Viral Video: इंटरनेट पर सोशल मीडिया एक ऐसा मंच है जहां कभी भी कुछ भी नजर आ सकता है. कुछ नजारे चौंकाते हैं तो कुछ दिल को छू लेते हैं. इसी तरह का एक वीडियो फिलहाल वायरल हो रहा है, जिसमें विश्वास किसे कहते हैं ये दिखाया गया है. इसमें एक मालिक बैलगाड़ी पर दिख रहा है. वो बैलों पर भरोसा करके गाड़ी में सो जाता है. उसे बैलों पर इतना भरोसा था कि वो उसे सही सलामत मंजिल तक पहुंचा देंगे. मालूम होता है कि हुआ भी कुछ ऐसा ही होगा. वीडियो तेजी से सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है.

किसान का बैलों पर भरोसा

ध्यान खींच रहे वीडियो में देख सकते हैं कि एक शख्स बैलगाड़ी पर दिख रहा है. उसे नींद आई तो वो गाड़ी पर ही सो गया. जबकि बैल उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने में लगे हुए थे. मालूम होता है कि उसने बैलों को ऐसा ट्रेंड किया है कि वो घर का रास्ता चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे. बैल भी चुपचाप सड़क के किनारे चलते हुए उसे घर की ओर ले जा रहे हैं. जबकि शख्स गहरी नींद में बैलगाड़ी पर सो रहा था. ये उस जमाने की याद दिलाता है जब इंसान पूरी तरह से पशुओं पर ही निर्भर था. जीपीएस क्या होता है उसे कुछ पता तक नहीं था.

इंस्टाग्राम पर देखिए वीडियो:

नेटिजन्स हुए इंप्रेस

आज जहां शहरों में इंसान मंजिल तक पहुंचने के लिए जीपीएस का प्रयोग करता है. वहीं इस शख्स ने बैलों को ही जीपीएस बना लिया. इस नजारे को किसी ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. इसे देखकर एक यूजर ने लिखा है, ‘इसे कहते हैं विश्वास.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘इस नजारे को देखकर मन खुश हो गया.’ वीडियो को zindagi.gulzar.h नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो को हजारों की संख्या में लाइक्स और व्यूज भी मिल चुके हैं.

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