Viral Video: दुनिया के कई देशों में पतंगबाजी को काफी पसंद किया जाता है. कई स्थानों में इससे संबंधित प्रतियोगिताएं भी कराई जाती हैं. लोग अकसर अपने पतंगबाजी के तरीके को वीडियो के माध्यम से सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं. अब पतंगबाजी से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है, जिसे देखने के बाद आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा. दरअसल, वीडियो में पतंगबाजी के दौरान एक शख्स भी हवा में उड़ गया और काफी देर तक रस्सी को पकड़कर हवा में झूलता रहा है. हालांकि बाद में उसे नीचे उतार लिया गया और इस दौरान उसे मामूली चोटें भी आई हैं.

पतंगबाजी करते हवा में उड़ा शख्स

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स पतंगबाजी के दौरान खुद भी हवा में उड़ गया. बताया जा रहा है कि वो अपने साथियों के साथ जूट की रस्सियों से बंधी एक बड़ी पतंग को उठाने की कोशिश कर रहा था. लेकिन जैसे ही पतंग ने ऊपर उठना शुरू किया सभी ने उसे छोड़ दिया और वो शख्स उसे पकड़े रह गया. जिसके कारण वो भी हवा में उड़ गया. काफी देर बाद शख्स को उतारा गया. वीडियो श्रीलंका के जाफना इलाके का बताया जा रहा है.

यहां देखें वीडियो:

Dramatic video shows a youth swept into the air with a kite in Jaffna area.

The youth was reportedly suffered minor injuries.pic.twitter.com/W0NKrYnTe6 #Kiteman #Kite #LKA #Jaffna #SriLanka

— Sri Lanka Tweet 🇱🇰 💉 (@SriLankaTweet) December 21, 2021