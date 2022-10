Viral Video: ओडिशा के कटक शहर में एक अजीबो-गरीब घटना में एक युवक को स्कूटर से बांधकर व्यस्त सड़क पर घसीटा गया. पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी. घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. वीडियो में युवक शहर के शेल्टर चक से मिशन रोड तक एक स्कूटी के पीछे घसीटता नजर आ रहा है. इसके बाद कटक पुलिस हरकत में आई और इस सिलसिले में दो आरोपियों को हिरासत में लिया.हालांकि घटना के सही समय का पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस ने कहा कि यह रविवार शाम को हुई थी.Also Read - Viral Video Today: पिता को मिली नौकरी तो खुशी से झूम उठी बेटी, ऐसा अद्भुत दृश्य नहीं देखा होगा- देखें वीडियो

#WatchVideo l Youth tied to scooter dragged along road in #Odisha pic.twitter.com/2idf9dAMrI

— Prameya English (@PrameyaEnglish) October 17, 2022