Viral Video: कुछ लोग फनी कंटेंट क्रिएट करने के चक्कर में जान को भी दाव पर लगा देते हैं. ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया के जरिए हमें देखने को मिले हैं. अब इसी कड़ी से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है. इसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स जिराफ के गेटअप में जंगल चला जाता है. और जानवरों के बीच जिराफ की तरह चलने लगता है. लेकिन थोड़ी देर बाद में वो शेरनियों के रडार पर आ जाता है. आगे जो हुआ वो खुद भी यकीन नहीं कर पाता है.Also Read - King Cobra Ka Video: कोबरा के बगल में लेटकर डांस करने लगा लड़का, अगले सेकेंड जो हुआ यकीन ना करेंगे- देखें वीडियो

वाइल्ड एनिमल से जुड़े इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह एक शख्स कहीं से जेब्रा जैसे दिखने वाले ड्रेस पहनकर आ जाता है और जंगल चला जाता है. देखते ही देखते वो जानवरों के बीच पहुंच जाता है और जेब्रा के स्टाइल में वॉक करने लगता है. अगले ही पल वो शेरनियों की रडार पर आ जाता है. फिर देखते ही देखके शेरनियां उस पर अटैक कर देती हैं. Also Read - Bride Groom Video: दूल्हे को देखते ही सूख गई दुल्हन, आगे का नजारा देख सोच में पड़ जाएंगे | देखें वीडियो

Idiots think they are a Zebra pic.twitter.com/IcCHJHYcYg

— OddIy Terrifying (@closecalls7) September 26, 2022