Viral Video: जान देने के लिए पुल पर चढ़ गया शख्स, मगर पुलिस ने दे दिया बिरयानी का लालच | देखें वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक शख्स का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. शख्स खुदकुशी के लिए एक पुल पर चढ़ जाता है और धमकी देना शुरू कर देता है. लेकिन पुलिस ने उसे बिरयानी का लालच देकर नीचे उतार लिया. कोलकाता में आत्महत्या के इरादे से पुल पर चढ़े एक व्यक्ति को पुलिस ने नौकरी और बिरयानी के पैकेट का लालच देकर नीचे उतारा. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. कराया थाने के पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना सोमवार दोपहर को हुई, जिसकी वजह से शहर की सबसे व्यस्त सड़कों में से एक पर लगभग आधे घंटे तक यातायात बाधित रहा. उन्होंने बताया कि व्यक्ति की पहचान इलाके के ही 40 वर्षीय व्यक्ति के रूप में हुई, जो अपनी पत्नी से अलग होने और व्यवसाय में घाटे की वजह से वित्तीय समस्याओं के चलते भावनात्मक तनाव से गुजर रहा था.

पुलिस अधिकारी ने बताया, “अपराह्न ढाई बजे के करीब वह अपनी बड़ी बेटी को अपने दोपहिया वाहन पर साइंस सिटी ले जा रहा था. वह अचानक पुल के पास रुका और बेटी को बताया कि उसका मोबाइल फोन सड़क पर कहीं गिर गया है और वह उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है. बेटी को वहीं सड़क पर खड़ा छोड़कर वह पुल पर चढ़ गया और कूदने की धमकी देने लगा.” अधिकारी के मुताबिक, प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कोलकाता पुलिस आपदा प्रबंधन समूह (डीएमजी, दमकल विभाग के कर्मियों के साथ स्थानीय थाने की एक टीम मौके पर पहुंची और उससे बातचीत शुरू की.

STORY | Kolkata man climbs down bridge after police lure him with job, biryani

READ: https://t.co/H6STQs1Qw3

VIDEO:

(Source: Third Party) pic.twitter.com/R7w4zslvvc

— Press Trust of India (@PTI_News) January 23, 2024