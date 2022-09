Viral Video: बॉलीवुड के डिस्को किंग मिथुन चक्रवर्ती दुनिया के कई देशों में दूसरे सितारों की अपेक्षा काफी मशहूर है. इन देशों में रूस और उज्बेकिस्तान प्रमुख रूप से शामिल हैं. इन देशों में कोई भी खास प्रोग्राम होता है तो मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म ‘डिस्को डांसर’ के गाने जरूर बजते हैं. अब फिर से कुछ ऐसा ही नजारा उज्बेकिस्तान में देखने को मिला है. यहां एक कार्यक्रम में मिथुन के फेमस सॉन्ग ‘जिमी-जिमी’ और ‘आई एम ए डिस्को डांसर’पर कलाकारों ने प्रस्तुती दी. सोशल मीडिया पर इसका वीडियो पोस्ट होते ही तेजी से वायरल हो गया.Also Read - Metro Ka Video: मेट्रो चलते ही महिला ने जो रूप दिखाया होश उड़ जाएंगे, शख्स के साथ तो 'खेला' हो गया- देखें वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि तीन सिंगर्स की एक टीम है, जो परफॉर्म कर रही है. इस टीम के एक महिला सिंगल लीड कर रही है. तीनों मिथुन चक्रवर्ती के गाने 'जिमी-जिमी' को शानदार तरीके से गा रहे थे. तीनों सिंगर्स ने इस दौरान फॉर्मल ब्लैक ड्रेस पहना हुआ था. यह गाना 1982 में आई फिल्म 'डिस्को डांसर' का है. इसमें बप्पी लहरी ने म्यूजिक दियास था और मिथुन चक्रवर्ती लीड रोल में थे.

Meanwhile In #Uzbekistan,

"Jimmy Jimmy Aja Aja" & "I'm a disco dancer"..

How can someone hate #India. pic.twitter.com/94d0UTR7MZ

— Fazila Baloch🌺☀️ (@IFazilaBaloch) September 15, 2022