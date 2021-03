Viral Video: अक्सर आपके आसपास भी ऐसा कोई होगा जो गली-मोहल्ले के कुत्तों को बेहद प्यार करता हो. उन्हें खिलाता-पिलाता, पुचकारता हो. पर क्या इस काम के लिए कोई ऐसे लोगों को धमकी दे सकता है. अगर आप ये पढ़कर सोच में पड़ गए हैं, तो वायरल वीडियो आपके होश फाख्ता करने को काफी है. Also Read - Shipra River Viral Video: तो इसलिए हो रहे हैं मध्य प्रदेश की क्षिप्रा नदी में धमाके! इस रहस्य को जानने के लिए पहुंचा दल

वायरल हो रहे इस वीडियो में दिख रहा है कि एक शख्स, लड़की को धमकी दे रहा है. यही नहीं, वो उसे गली के कुत्तों को कुछ भी खिलाने से मना कर रहा है. हद तो तब हो जाती है जब ये शख्स लड़की को चांटा मारने की धमकी तक दे डालता है.

वीडियो की शुरुआत ही शख्स और लड़की के बीच बहस से शुरू होती है. कुछ देर में ही समझ आ जाता है कि मामला गली के कुत्ते का है.

ये वीडियो इंस्टाग्राम पर tedthestoner अकाउंट से शेयर किया गया है. शेयर करते हुए लिखा, So many things wrong with humanity in one video.

If anybody has an issue with any stray animals, the proper way is to approach the civic authorities.

You can’t simply hit a dog with sticks because you hate them.

This incident happened in Yogi Nagar, Borivali, Mumbai yesterday and it’s shocking to see someone getting so aggressive over a couple of stray dogs.

This is a common sight all over India where people aren’t aware about animal rights and are ignorant about animal behaviour.

Second issue is the casual threats people put out to animal feeders and animal lovers.

I hope this guy realises his mistake soon.

Video by Shweta Samant.

देखें वीडियो-

वीडियो को खबर लिखे जाने तक 1,333,649 views मिल चुके हैं. लोग इस पर जमकर कमेंट्स कर रहे हैं.