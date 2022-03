Viral Video: रेल हादसे से जुड़ी खबरें सोशल मीडिया पर इन दिनों लगातार देखने को मिल रही हैं. बीते दिनों पटियाला रेलवे स्टेशन और महाराष्ट्र के विट्ठलवाड़ी रेलवे स्टेशन पर रेल हादसे से जुड़ी घटनाएं देखने को मिलीं. अब मध्यप्रदेश के ग्वालियर रेलवे स्टेशन से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक बुजुर्ग शख्स ट्रेन पर चढ़ते समय फिसलकर गिर जाता है. लेकिन आरपीएफ के जवान ने सूझबूझ दिखाते हुए बुजुर्ग शख्स की जान बचा ली. यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है. आरपीएफ इंडिया के ट्विटर हैंडल से इस वीडियो को शेयर किया गया है, जो खूब वायरल हो रहा है.Also Read - Magarmach Ka Video: पानी पीने गए तेंदुए पर बुरी तरह से टूट पड़ा मगरमच्छ, मिनटों में कर दिया काम तमाम- देखें वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक बुजुर्ग शख्स ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर चलती हुई ट्रेन पर सवार होने की कोशिश करता है. लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो ट्रेन के नीचे आ जाता है. बुजुर्ग शख्स को ट्रेन के नीचे आता देख प्लेटफॉर्म पर भीड़ लग जाता है. तभी एक आरपीएफ का जवान भागे-भागे आता है चेन पुलिंग करके ट्रेन को रोकता है. ट्रेन रुकने के बाद बुजुर्ग को ट्रेन के नीचे से निकाला गया. वीडियो आने के बाद सभी जवान की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

यहां देखें वीडियो:

Alert and brave #RPF Const. Ankur pulled the chain when he saw a man falling into the gap of train and platform giving him a new lease of life at Gwalior Station.#MissionJeewanRaksha#HeroesInUniform@RailMinIndia @AshwiniVaishnaw pic.twitter.com/rs3bqWJhpN

— RPF INDIA (@RPF_INDIA) March 25, 2022