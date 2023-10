Viral Video: बुजुर्ग मां को बेरहमी से पीटता दिखा कलयुगी बेटा, वायरल हुआ दरिंदगी का वीडियो

Viral Video: पंजाब में एक वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें 73 वर्षीय एक महिला को उसके बेटे, बहू और पोते द्वारा प्रताड़ित और बेरहमी से पीटा जा रहा है. महिला का बेटा वकील है, उसे सीसीटीवी कैमरे से मिले सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किया गया है. उसने खुद अपनी मां के कमरे में कैमरा लगाए हुआ था. गिरफ्तारी से पहले वकील ने कहा कि वह अपनी मां की सेवा कर रहा था.आशा रानी अपने बेटे, बेटी और बहू के साथ पंजाब के रोपड़ में रहती हैं. उनके पति की मौत दिल का दौरा पड़ने से हो गई थी. उन्होंने अपनी बेटी दीपशिखा को बताया था कि उनका बेटा अंकुर वर्मा और उसकी पत्‍नी सुधा उनके साथ मारपीट करते हैं.

बेटी आशा रानी के कमरे में लगे सीसीटीवी कैमरे से फुटेज हासिल करने में कामयाब रही और उसने जो कुछ देखा, पुलिस को बताया. एक वीडियो में पीड़िता का पोता आशा रानी के गद्दे पर पानी डालता है और फिर अपने माता-पिता से शिकायत करता है कि दादी ने बिस्तर गीला कर दिया है. अंकुर और सुधा को जांच करने के लिए आते देखा जाता है और अंकुर को बिस्तर पर लेटी हुई महिला पर हमला करते देखा जाता है. वह उसकी पीठ पर मुक्का मारता है, उसे बार-बार थप्पड़ मारता है और बारी-बारी से दोनों पर थप्पड़ मारता है, जबकि ऐसा प्रतीत होता है कि वह उस पर चिल्ला रहा है. ऐसा करीब एक मिनट तक चलता है.

अंकुर चला जाता है और तभी सुधा व पोता कमरे में आते हुए दिखाई देते हैं. सुधा इशारा करती है और कुछ कहती है और अंकुर फिर से अंदर आता है, अपनी मां को बालों से पकड़ता है और बार-बार उसका सिर झटका देता है. वह उसे थप्पड़ मारते और उसके सिर पर मुक्का मारते नजर आ रहे हैं. जब वह ऐसा करता है तो उसकी पत्‍नी और बेटा कमरे से बाहर चले जाते हैं, लेकिन वह अपनी मां पर हमला करता रहता है.

Watch the handiwork of a #Kalyugi #Kuputra from #Punjab

The old sick mother urinated on the bed how to beat his #Mother with this complaint, later it was found out that his own son had spilled water and complained of #Grandmother.#friends #cloutmma2 #INDvsENG#Indian pic.twitter.com/p7TJ9BQtbD

