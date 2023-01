Viral Video: इंडियन क्रिकेटर और बॉलीवुड एक्ट्रेस आथिया शेट्टी बीते दिनों शादी के बंधन में बंध गए. खंडाला में सुनील शेट्टी के फार्महाउस पर दोनों ने सात फेरे लिए. शादी की कई तस्वीरें और वीडियो ने सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने का काम किया. हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा का विषय दोनों को शादी में मिले तोहफे को लेकर रहा. कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केएल राहुल और सुनील शेट्टी की बिटिया आथिया शेट्टी को शादी में करोड़ों का गिफ्ट मिला. अब इन महंगे तोहफों की चर्चा पाकिस्तानी मीडिया में भी हो रही है. सोशल मीडिया पर इस संबंध में एक वीडियो भी वायरल हो रहा है.

एक पाकिस्तानी चैनल का वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर खूब वायरल हो रहा है. इसमें देखा जा सकता है कि एंकर केएल राहुल और आथिया शेट्टी को मिले तोहफों की लिस्ट गिना रहे हैं और साथ ही उनकी कीमत बताकर खुद भी चौंक रहे हैं. दोनों एंकर इस वीडियो में सलमान, विराट कोहली, एमएस धोनी जैसे सितारों का नाम ले रहे हैं. इस दौरान दोनों का रिएक्शन देखने लायक है. वीडियो पर नेटिजन्स के भी खूब रिएक्शन आ रहे हैं.