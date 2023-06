Viral Video: पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने अधिकारी से छीना छाता, बारिश में भीगता छोड़ चलते बने | वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में वैश्विक वित्तपोषण शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पेरिस गए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, एक प्रोटोकॉल अधिकारी से छाता छीन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं. इससे वह बारिश में भीग रही हैं. 45 सेकंड के वीडियो में, ग्रे रंग का सूट पहने शरीफ छाता छीनने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, जिसे अधिकारी ने पकड़ रखा है. कुछ सेकंड के बाद, वह उससे छाता लेकर अकेले चलने लगते हैं, जबकि अधिकारी तेज बारिश में उनका पीछा कर रही होती है. वह तब तक उनके पीछे चलती रहती हैं, जब तक प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल के प्रवेश द्वार पर नहीं पहुंच जाते.

इस घटना पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया आई. एक ट्विटर यूजर ने कहा, कई अन्य लोग हैं, इसलिए वह (प्रोटोकॉल अधिकारी) किसी अन्य महिला अधिकारी की छतरी का उपयोग कर सकती थी, एक अन्य व्यक्ति ने कहा, क्योंकि पिछली बार ईरान में जब किसी और ने उनके लिए छाता थामा था. एक ट्विटर यूजर ने मजाक में कहा, उसे देखकर मुझे मिस्टर बीन की याद आती है, जबकि एक अन्य यूजर ने कहा, और उसने उसका छाता चुरा लिया. नई वैश्विक वित्तपोषण संधि के लिए शिखर सम्मेलन गुरुवार को पेरिस में शुरू हुआ, इसमें विभिन्न क्षेत्रों के 300 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए.