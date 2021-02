Viral Video: पावरी गर्ल फेम दनानीर का नया वीडियो आ गया है. इस वीडियो को भी लोग उतना ही पसंद कर रहे हैं, जितना ‘पावरी हो रही है’ को किया. Also Read - Indian Army: अब आया इंडियन आर्मी का Pawri Ho Rahi Hai Version, वीडियो वायरल

इस वीडियो में पावरी गर्ल बॉलीवुड का फेमस गाना ‘तेरा मेरा रिश्ता पुराना…’ गा रही है. इस वीडियो को दनानीर ने ही सोशल मीडिया पर शेयर किया है. Also Read - Dance Video: नोरा फतेही के गाने पर जापानी Girls ग्रुप का मस्त डांस, देखें झन्नाटेदार वीडियो

शेयर करते हुए उन्होंने लिखा,

Tera mera rishta purana! – @mustafazahids 💝 A few seconds of me singing one of my most fav songs 🙊♥️

The immense love I have received over the past few days has really made me feel like we’re all a bigggg digital family! #pawrigang , maybe?

–

#pawrihoraihai #pawrijarihai Also Read - Viral Video: दिल्ली के शिक्षा निदेशक छात्रों से बोले- अगर जवाब नहीं आता, तो प्रश्न को ही उत्तर में लिख दें

देखें वायरल पोस्ट-

View this post on Instagram A post shared by Dananeer | 🇵🇰 (@dananeerr)

इस पोस्ट को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. खबर लिखे जाने तक इसे 2,013,123 views मिल चुके थे.

बता दें कि कुछ दिन पहले दनानीर तब चर्चा में आई थीं जब उन्होंने खुद ही ‘पावरी हो रही है’ वीडियो शेयर किया था. इस वीडियो में वो पार्टी को पावरी कहती दिखी थीं, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था.