Viral Video: पेट्रोल-डीजल के रेट में रोजाना हो रही बढ़ोतरी से आम जनता काफी परेशान है. पेट्रोल के साथ-साथ दूध और सब्जियों के दामों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है. कुल मिलाकर जनता बढ़ती महंगाई से काफी त्रस्त नजर आ रही है. पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों का असर अब शादियों में भी देखने को मिल रहा है. तमिलनाडु में एक नवविवाहित जोड़े को उनके दोस्तों ने उपहार के तौर पर पेट्रोल और डीजल की बोतलें दी हैं. इसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी हैं.Also Read - Azgar Ka Video: नदी में घुस रहा था खतरनाक अजगर तभी शख्स ने लगा दी छलांग, फिर जो हुआ हिल जाएंगे- देखें वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरें तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले के चेयूर गांव का है. यहां एक नवविवाहित जोड़े को उनके दोस्तों ने ऐसा उपहार दिया कि हर जगह उन्हीं की चर्चा है. स्टेज पर दूल्हा-दुल्हन को दोस्तों ने पेट्रोल और डीजल की बोतलें उपहार में दीं. दूल्हा-दुल्हन भी इस दौरान इस अनोखे उपहार को पाकर फूले नहीं समा रहे थे. बता दें कि राज्य में पेट्रोल और डीजल की कीमतें क्रमश: 110.85 रुपये और 100.94 रुपये प्रति लीटर हैं. Also Read - Chor Ka Video: दूल्हे ने जिसे समझा दोस्त वो निकला शातिर चोर, भरी महफिल में लगा दिया तगड़ा चूना- देखें वीडियो

Tamil Nadu | A newly married couple was gifted bottles of petrol and diesel by their friends in Cheyyur village of Chengalpattu district.

The prices of petrol and diesel are Rs 110.85 and Rs 100.94 per litre in the state. pic.twitter.com/n85zN0zI0K

— ANI (@ANI) April 7, 2022