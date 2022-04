Viral Video: सोशल मीडिया पर आए दिन कई भयानक दृश्य देखने को मिलते हैं. इन वीडियो को देख यकीन कर पाना भी मुश्किल हो जाता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है. इसी कड़ी से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे पेट्रोल पंप पर खड़ा एक शख्स अचानक गड्ढे में समा जाता है. ये खौफनाक मंजर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और देखते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो को देख कई यूजर्स अपने-अपने रिएक्शन दे रहे हैं.Also Read - Video: बेटी होने पर परिवार ने मनाई ऐसी खुशी, किराए के हेलिकॉप्‍टर से लेकर पहुंचा गांव

सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे पेट्रोल पंप पर कर्माचारियों के साथ-साथ कई ग्राहक भी दिख रहे हैं. तभी एक ग्राहक के पास फोन आता है और वो बातें करता हुआ इधर-उधर चलने लगता है. शख्स जहां खड़ा होता है अचानक से वहां की जमीन धंस जाती है और वो गड्ढे में समा जाता है. शख्स को बचाने आए कई लोग भी एक-एक करके जमीन में घंसते चले गए. जिसने भी यह मंजर देखा हैरान रह गया.

यहां देखें वीडियो:

Watch out for the man hole. pic.twitter.com/Lc7dZ1rCcc

— W (@WWarped) August 18, 2021