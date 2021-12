सोशल मीडिया पर अच्छे काम की जमकर सराहना भी होती है. ऐसा ही कुछ नजारा उस समय देखने को मिला जब एक शख्स ने अपनी जान जोखिम में डालकर बिजली के तार में फंसे कबूतर (Pigeon Stucked In Electric Wire) की जान बचाई. सोशल मीडिया पर यह वीडियो (Viral Video) जमकर वायरल हो रहा है और यूजर्स की ताबड़तोड़ प्रतिक्रिया भी आ रही है. शख्स के इस वीडियो को इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में कार्यरत सुशांत नंदा ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है. वीडियो को शेयर कर उन्होंने लिखा है: “दयालुता दुनिया को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाती है.”Also Read - Bandar Ka Video: नन्हे बंदर को मस्ती करते देखा तो फूली ना समाई मां, फिर जो किया भावुक हो जाएंगे | देखें ये वीडियो

शख्स ने यूं बचाई कबूतर की जान

सुशांत नंदा द्वारा शेयर किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कबूतर बिजली के तार में फंस जाता है और तड़पने लगता है. तभी एक शख्स हेलिकॉप्टर के माध्यम से उस कबूतर के पास पहुंचता है और उसे रेस्क्यू करता है. इस तरह शख्स अपनी जान को जोखिम में डालकर कबूतर की जान बचाता है. जिस तरह के आइडिया से शख्स ने कबूतर की जान बचाई उसकी लोग अपनी अलग-अलग प्रतिक्रियाओं के जरिए जमकर तारीफ कर रहे हैं. Also Read - Ladki Ka Video: स्कूटी पर बैठी ही थी लड़की, तभी जो हुआ देखकर हंसी नहीं रुकेगी | देखें ये वीडियो

Kindness makes the world a better place to live 💕 pic.twitter.com/kiwiZag0TE

— Susanta Nanda (@susantananda3) December 8, 2021