खाकी वर्दी में रौब झाड़ने की बात नयी नहीं है. कुछ ऐसा ही मामला तमिलनाडु के कोयंबटूर से सामने आया है. एक वायरल हो रहे वीडियो में एक पुलिस अधिकारी को अपने अधिकारों और रूतबे का गलत इस्तेमाल करते देखा जा सकता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि तमिलनाडु पुलिस का सब इंस्पेक्टर एक रेस्तरां के कर्मचारियों और ग्राहकों के साथ कथित तौर पर मारपीट कर रहा है. इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद सब इंस्पेक्टर का तबादला पुलिस नियंत्रण कक्ष में कर दिया गया है.

देखें वीडियो:

TN: A hotel owner in Coimbatore files complaint against a Sub-Inspector alleging that he assaulted hotel workers&customers, yesterday Also Read - महिला सुरक्षा पर नागपुर, तमिलनाडु में बड़ी पहल: रात में अकेली महिलाओं को घर तक छोड़ेगी पुलिस

“Police ask for bribe too often.Last week this SI ordered food but didn’t pay for it.When asked to pay, he threatened”,owner says

Source: CCTV pic.twitter.com/hDXOFRcs7R

— ANI (@ANI) April 12, 2021