Viral Video: सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे वीडियो सामने आते हैं, जो पूरी तरह से झकझोर कर रख देते हैं. ऐसा ही एक मामला मध्यप्रदेश के बैतूल से सामने आ रहा है. यहां एक गर्भवती महिला को उफनती नदी के पानी के बीच खटिया पर ले जाया गया, क्योंकि नदी पर पुल नहीं है. सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे लोग गर्भवती महिला को नदी पार करा रहे हैं.

आदिवासी बैतूल जिले के शाहपुर विकासखंड से यह वीडियो सामने आया है, जो ग्रामीण इलाकों के हालात को बयां करती है. यहां के पावरझंडा ग्राम पंचायत के अन्तर्गत ग्राम जामुनढाना की नदी में पुल न होने से लोगों का आवागमन बाधित हो रहा है.

बुधवार की शाम को नदी में पानी उफान पर था, मगर एक महिला को प्रसव पीड़ा के चलते चिकित्सालय ले जाया जाना था, ऐसे में ग्रामीणों ने जान जोखिम में डालकर गर्भवती महिला को खटिया में लिटाकर नदी पार कराई.\

#WATCH | Madhya Pradesh: Villagers in Betul district carry a pregnant woman on a cot as they risk their lives while crossing a river to take her to a hospital in Shahpur town pic.twitter.com/l9e4XaQ27G

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) August 12, 2022