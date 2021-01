Viral Video: सारे जहां से अच्छा… ऐसा गीत जिसे सुन हर राष्ट्रभक्त के रौंगटे खड़े हो जाते हैं. इस गीत की ऐसी गरिमा है जो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत कर देती है. इस गीत का नया वर्जन आया है, जो काफी चर्चित हो रहा है. नए वर्जन में कोई इंसान नहीं बल्कि जानवर व पक्षियों की ध्वनि को इस्तेमाल किया गया है. Also Read - Pakistani Woman Video: पाकिस्तानी मोहतरमा की शादी को लेकर अजब-गजब ख्वाहिशें, सुनकर दिमाग का दही हो जाएगा...

इसे तैयार किया है म्यूजिकल बैंड रागा ट्रिप्पिन ने. सोशल मीडिया पर इस नए वर्जन की काफी चर्चा हो रही है. कई लोग इसे रि-शेयर भी कर रहे हैं.

रागा ट्रिप्पिन म्यूजिक बैंड

रागा ट्रिप्पिन म्यूजिक बैंड इसलिए खास है क्योंकि ये बिना किसी वाद्य यंत्र के संगीत तैयार करता है. इस बार ग्रुप ने मोर, हाथी, बंदर, शेर और चिम्पैंजी जैसे कई जानवरों और पक्षियों की आवाज से ये धुन तैयार की है.

इस धुन को Animal Planet India ने ट्विटर हैंडल से शेयर किया. शेयर करते हुए लिखा,

Rejoice to the #SoundsOfTheIndianWildlife, our version of the patriotic song, Saare Jahaan Se Accha, made purely with the sounds of birds, animals and nature, performed by a-cappella band, RaagaTrippin'.

@RaagatrippinRGT

@RaagatrippinRGT

देखें वीडियो-

Rejoice to the #SoundsOfTheIndianWildlife, our version of the patriotic song, Saare Jahaan Se Accha, made purely with the sounds of birds, animals and nature, performed by a-cappella band, RaagaTrippin’.@RaagatrippinRGT

This is how we celebrate #RepublicDay! pic.twitter.com/qcqEWASDhX

— Animal Planet India (@AnimalPlanetIn) January 26, 2021