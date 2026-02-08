Hindi Viral

Viral Video Of Race Between Rabbit And Tortoise Goes Viral See Who Wins The Battle

Viral Video: रियल लाइफ में भी रेस जीत गया कछुआ, खरगोश ने कर दी कहानी वाली गलती | देखें वीडियो

Viral Video: इसमें खरगोश और कछुए के बीच मजेदार रेस देखने को मिल रही है. जिस तरह का सीन इसमें नजर आया उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया.

Viral Video: सोशल मीडिया पर खरगोश और कछुए की रेस से जुड़ा एक मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.इस वीडियो को देखकर लोगों को बचपन में पढ़ी वह मशहूर कहानी याद आ गई, जिसमें खरगोश और कछुए के बीच दौड़ होती है. वीडियो में दिखाया गया है कि कुछ लोगों ने पार्क में एक छोटी सी रेस का आयोजन किया. उन्होंने दो छोटी रेलिंग बनाईं, ताकि दोनों जानवर अपने-अपने रास्ते पर ही आगे बढ़ें. एक तरफ कछुए को रखा गया और दूसरी तरफ खरगोश को. इसके बाद रेस की शुरुआत होती है और दोनों को आगे बढ़ने दिया जाता है.

खरगोश और कछुए की रेस

वायरल हो रहे वीडियो में देख सकते हैं कि रेस शुरू होते ही खरगोश पूरी तेजी के साथ आगे दौड़ पड़ता है. उसकी रफ्तार देखकर ऐसा लगता है कि वह आसानी से जीत जाएगा. वहीं दूसरी ओर कछुआ बहुत ही धीरे-धीरे आगे बढ़ता नजर आता है. उसकी चाल भले ही धीमी होती है, लेकिन वह बिना रुके लगातार आगे बढ़ता रहता है. कुछ ही देर में खरगोश बीच रास्ते में ही रुक जाता है. वह आगे बढ़ने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं दिखाता. लोग उसे आगे चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन खरगोश अपनी जगह से हिलता तक नहीं है. यह नजारा बिल्कुल कहानी जैसा लगता है.

एक्स पर देखिए वायरल वीडियो:

The fable of the rabbit and the tortoise has been tested in real life. pic.twitter.com/vE9fuxEzT7 — This Account Makes You Happy (@FeelYouHappy) February 7, 2026

कछुए की जीत

देख सकते हैं कि जब खरगोश बीच में रुक जाता है, तब कछुआ बिना किसी जल्दबाजी के अपनी चाल में आगे बढ़ता रहता है. उसकी निरंतरता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है. धीरे-धीरे करते हुए कछुआ रेस के अंत तक पहुंच जाता है और जीत हासिल कर लेता है. यह देखकर वहां मौजूद लोग खुश हो जाते हैं. वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है और लोग इसे मजेदार के साथ-साथ सीख देने वाला बता रहे हैं. यूजर्स इस पर जमकर रिएक्शन पोस्ट कर रहे हैं. इसे @FeelYouHappy नाम के एक्स एकाउंट से शेयर किया गया है.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें