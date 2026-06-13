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Viral Video: डूब रहे शख्स को बचाने पहुंचा राफ्टिंग वाला, मगर उसकी जान ही आफत में पड़ गई | Viral हुआ ये वीडियो

Viral Video: वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह एक शख्स नदी में डूब रहा होता है. तभी उसकी जान बचाने के लिए राफ्टिंग वाला शख्स पहुंच गया. देखिए फिर क्या हुआ.

Written by: Nandan Singh
Updated: June 13, 2026, 9:08 AM IST
Viral Rafting Video
राफ्ट गाइड ने जान पर खेलकर बचाई जान. (Photo: seahawkadventures/Instagram)

Viral Video: उत्तराखंड के ऋषिकेश से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इसमें ऐसा सीन दिखाई दिया जिसने सबके होश ही उड़ा दिए. इसमें देख सकते हैं कि नदी में बह रहे एक पर्यटक को बचाने के लिए राफ्टिंग गाइड ने अपनी जान ही जोखिम में डाल दी. वीडियो में देख सकते हैं कि पर्यटक पानी में डूब रहा होता है. वो बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा था, मगर खुद को संभाल नहीं पा रहा था. तभी वहां मौजूद एक राफ्टिंग वाले की नजर उस पर पड़ गई. फिर फ्रेम में जो कैद हुआ रोंगटे खड़े हो जाएंगे.

नदी में डूबने लगा शख्स

वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि राफ्टिंग गाइड ने स्थिति को समझते हुए तुरंत अपनी राफ्ट लेकर उसकी ओर रुख किया. तेज धारा के बीच उसने पूरी ताकत से पर्यटक को सहारा देने की कोशिश की. जब राफ्टिंग वाला वहां पहुंचा तब घबराया हुआ पर्यटक उनकी छोटी नाव को पकड़कर लटक गया. राफ्ट केवल एक शख्स का भार संभाल सकती थी, इसलिए संतुलन बिगड़ गया और वो खुद नदी में गिर पड़ा. हालांकि उसने हिम्मत नहीं हारी. कुछ कोशिशों के बाद वह दोबारा अपनी नाव पर चढ़ने में सफल रहा.

और पढ़ें: Rafting Ka Video: राफ्टिंग के दौरान हीरो बनने लगा शख्स, अगले ही पल नानी याद आ गई | देखें वीडियो

वायरल वीडियो इंस्टाग्राम पर:

राफ्टिंग वाले ने बचाई जान

इस दौरान उसके एक साथी ने भी मदद की. दोनों ने मिलकर पर्यटक को सुरक्षित किनारे तक पहुंचाया. वीडियो में दिखाई देता है कि पर्यटक की हालत ठीक नहीं थी और वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था. बताया जा रहा है कि वो नशे में धुत था. साफ पता चल रहा है कि अगर समय पर राफ्टिंग वाले वहां नहीं पहुंचते तो पर्यटक के साथ बड़ी घटना घट सकती थी. इस रेस्क्यू का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है. पर्यटक की जान बचाने वाले शख्स का नाम रोहित बताया जा रहा है. वीडियो देखने के बाद लोग रोहित और उसके साथी की बहादुरी की जमकर तारीफ कर रहे हैं. वीडियो को seahawkadventures नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.

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नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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