Viral Video: खाने से पहले इस रेस्टोरेंट में पड़ते हैं जोरदार चांटे, मार-मारकर गाल लाल कर देती है वेट्रेस | देखें वीडियो

Viral Video: आपने कई रेस्टोरेंट में कम समय में ज्यादा खाना खाने के चैलेंज को देखा होगा. ज्यादातर लोगों की इसमें हार हो जाती है. मगर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इन तरह के चैंलेंज को पूरा करके मोटी रकम जीत जाते हैं. इस तरह के मार्केटिंग के लिए अपनाए गए तरीके खूब पॉपुलर भी होते हैं. इसी कड़ी में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो जापान के एक रेस्टोरेंट का है. यहां खाना परोसे जाने से पहले थप्पड़ खाने पड़ते हैं. थप्पड़ खाने वाला यह मेन्यू सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है. इसमें वेट्रेस रेस्टोरेंट में आए कस्टमर को थप्पड़ मारती नजर आ रही है.

यह रेस्टोरेंट जापान के नागोया शहर में स्थित है. इसका नाम शचीहोके-या है. यहां लोगों को आकर्षित करने के लिए यह स्किम निकाली गई थी और देखते ही देखते खूब लोकप्रिय भी हो गई. इस स्किम के तहत आप अगर यहां 300 जापानी येन खर्च करते हैं तो कीमीनो ड्रेस पहने एक वेट्रेस आपको जोरदार तमाचे रसीद करेगी. वो इतने थप्पड़ मारेगी जब तक इच्छुक कस्टमर के गाल लाल ना हो जाए. यहीं नहीं इस रेस्टोरेंट में एक और स्किम भी चलती है. 500 येन खर्च करने पर आपको अपनी पसंद के स्टाफ से थप्पड़ खाने का मौका मिलेगा. आपके दिमाग में ये बातें आ रही होंगी कि इससे कस्टमर को क्या मिल रहा है. तो बता दें कि जापान में ये स्किम काफी पॉपुलर है.

This is Shachihokoya – a restaurant in Nagoya – where you can buy a menu item called ‘Nagoya Lady’s Slap’ for 300 yen pic.twitter.com/19qPM1Ohac

