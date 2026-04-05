By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
VIDEO: बाइक में टक्कर मारी फिर खुद ही पीड़ित बन गई महिला, वायरल वीडियो देखकर हैरान हो जाएंगे
इस वीडियो में एक मामूली एक्सीडेंट के बाद जो ड्रामा देखने को मिलता है, वह लोगों को चौंका रहा है. वीडियो की शुरुआत में एक महिला कार चलाते हुए सड़क किनारे खड़ी बाइक को टक्कर मार देती है.
Viral Video Today: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने सड़क पर होने वाले झगड़ों को लेकर नई बहस छेड़ दी है. इस वीडियो में एक मामूली एक्सीडेंट के बाद जो ड्रामा देखने को मिलता है, वह लोगों को चौंका रहा है. वीडियो की शुरुआत में एक महिला कार चलाते हुए सड़क किनारे खड़ी बाइक को टक्कर मार देती है. आमतौर पर ऐसी स्थिति में लोग रुककर बात करते हैं या नुकसान का आकलन करते हैं, लेकिन यहां मामला बिल्कुल उल्टा नजर आता है. टक्कर के तुरंत बाद महिला वहां से निकलने की कोशिश करती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो.
आजादी के बाद सबसे पहले कहां हारी थी कांग्रेस, चौंका ही देगा राज्य और नेता का नाम
वीडियो में क्या कुछ दिखा
बाइक मालिक और उसके साथी जब यह देखते हैं कि उनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाकर महिला भाग रही है, तो वे तुरंत उसका पीछा करने लगते हैं. वे लगातार उसे रोकने के लिए आवाज लगाते हैं, लेकिन महिला गाड़ी रोकने के बजाय अपनी बात पर अड़ी रहती है. यही जिद पूरे मामले को बढ़ा देती है. कुछ ही देर में हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि युवक अपनी बाइक कार के आगे गिराकर उसे रोकने पर मजबूर कर देते हैं. जैसे ही कार रुकती है, सड़क पर हाई-वोल्टेज बहस शुरू हो जाती है. दिलचस्प बात यह है कि टक्कर मारने के बावजूद महिला खुद को गलत मानने के बजाय उल्टा सामने वालों पर ही सवाल उठाने लगती है.
मौका देखते ही फरार हुई महिला
देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जुट जाती है. हर कोई अपनी-अपनी राय देने लगता है, लेकिन कोई भी स्थिति को शांत नहीं कर पाता. ट्रैफिक भी प्रभावित होता है और सड़क पर अफरा-तफरी जैसा माहौल बन जाता है. इसी बीच एक पुलिसकर्मी भी वहां पहुंचता है, लेकिन तब तक बहस इतनी बढ़ चुकी होती है कि मामला तुरंत काबू में नहीं आता. दोनों पक्ष अपनी बात पर अड़े रहते हैं और कोई समझौता होता नजर नहीं आता. वीडियो का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा तब सामने आता है, जब बहस के बीच महिला अचानक मौका देखकर अपनी कार निकालती है और वहां से फरार हो जाती है. लोग उसे रोकने की कोशिश करते रह जाते हैं, लेकिन तब तक वह दूर निकल चुकी होती है.
एक्स पर देखें वीडियो
Road-Rage Kalesh b/w a Lady driver and some guys after she hit a Bike
pic.twitter.com/eUFc8dwcPC
— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) April 3, 2026
पूरी घटना को बाइक सवार युवकों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. लोग इस वीडियो को देखकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. वीडियो एक्स पर @gharkekalesh नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.