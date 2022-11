Viral Video: बाघ के बाड़े में पत्थर फेंककर हंसते हैं कुछ बदमाश, रवीना टंडन ने उठाया मुद्दा तो एक्शन में आए अधिकारी- देखें वीडियो

Viral Video: बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन ने ट्विटर पर एक वीडियो साझा कर दावा किया है कि कुछ बदमाश पर्यटक भोपाल स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में बाघ के बाड़े पर पत्थर फेंकते हैं, जिसके बाद उद्यान के अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है. यह राष्ट्रीय उद्यान भोपाल की बड़ी झील के तट पर स्थित है. रवीना ने सोमवार को ट्वीट किया था, “वन विहार, भोपाल, मध्य प्रदेश. कुछ बदमाश पर्यटक बाघों पर पत्थर फेंकते हैं. ऐसा न करने के लिए कहने पर हंसते हैं, पिंजरे को हिलाते हैं-पत्थर फेंकते हैं. बाघ के लिए कोई सुरक्षा नहीं. अपमान के अधीन हैं वे.”

जवाब में इस उद्यान के प्रबंधन ने कहा कि वह पहले ही घटना की जांच कर रहा है. इस तरह के कृत्य वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत दंडनीय हैं. एक ट्वीट में इस उद्यान के प्रबंधन ने कहा, “वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ऐसे किसी भी कृत्य के खिलाफ ‘कतई बरदाश्त न करने’ की नीति का पालन करता है, जिससे जानवरों को शारीरिक नुकसान हो सकता है. हम जनता से आग्रह करते हैं कि वे ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल होने से बचें, जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत दंडनीय है.”

वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल की संचालक पी पी बालाकृष्णन ने बताया कि रवीना द्वारा साझा किए गए वीडियो में किसी को वास्तव में पत्थर फेंकते हुए नहीं दिखाया गया है, लेकिन कोई जोर-जोर से बोलता नजर आ रहा है कि ‘पत्थर किसने मारा?’ उन्होंने कहा, वीडियो में दिख रहे दो लोग दुर्व्यवहार कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और (साइकिल की) घंटी बजा रहे हैं. हमने उद्यान के गेट पर उनकी तस्वीरें लगाई हैं और उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है.”