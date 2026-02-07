Hindi Viral

Viral Video Of Speedy Car Rammed Into Man Who Calmly Crossing The Road In Valsad Gujarat

Viral Video: बस सड़क पार कर ही लेता शख्स, तभी कार चालक ने हवा में उड़ा दिया | देखें वीडियो

Viral Video: शख्स चुपचाप सड़क पार कर रहा था मगर उसे क्या पता था कि पीछे से आ रही कार से भयानक टक्कर लगने वाली है. इसका सीसीटीवी वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

Viral Video: रोड एक्सीडेंट से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें ऐसा सीन दिखाई दिया जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए. इसमें सड़क पार कर रहे शख्स को कार चालक ने इतनी तेज टक्कर मारी कि वो कई फीट हवा में उछल गया. टक्कर मारकर कार चालक मौके से भाग निकला. मगर ये सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. अब इसका वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है. घटना गुजरात के वलसाड की बताई जा रही है.

भयानक सड़क हादसा

ध्यान खींच रहे वीडियो को शुरुआत से देख सकते हैं कि सड़क किनारे सफेद रंग की कार को शख्स लॉक करता है. और फिर मोबाइल पर बातें करता हुआ सड़क पार करने लगता है. वो इस दौरान सिर्फ एक ही दिशा में देखे जा रहा था. उसका सारा ध्यान मोबाइल पर बात करने में लगा था. उसने 90 प्रतिशत सड़क पार कर लिया था. अब वो लगभग किनारे आ गया था. उसी दौरान उसके पीछे से एक सफेद रंग की कार आती है और शख्स वाली दिशा में ही बढ़ जाती है. अचानक से वो शख्स में इतनी तेज टक्कर बजती है कि वो हवा में उड़ जाता है.

एक्स पर देखिए यह वायरल वीडियो:

Valsad, Gujarat:

Was the car driver blind?

A shocking hit-and-run from Valsad’s Pardi area. A guy was calmly crossing the road after parking his car when a speeding car came and slammed into him, tossing him into the air like a football.

The driver hit him despite having clear… pic.twitter.com/KoGdWx5MsM — Deadly Kalesh (@Deadlykalesh) February 6, 2026

कार से मारी शख्स को टक्कर

टक्कर मारते ही कार चालक फौरन मौके से भाग निकलता है. मौके पर मौजूद लोग उस शख्स की तरफ भागते है जिसे कार चालक ने टक्कर मारी. देखकर ऐसा भी नहीं लगता है कि कार अनियंत्रित हो गई थी. कार पहले सही से चल रही थी मगर अचानक ही शख्स की तरफ बढ़ गई. इससे कई तरह की शंकाए मन में पैदा हो रही है. शख्स को कितनी चोटें आई ये कहना मुश्किल है क्योंकि वायरल वीडियो में टक्कर तक की सीन ही कैद हुआ है. वीडियो एक्स पर @Deadlykalesh नाम के हैंडल से पोस्ट हुआ है और जानकारी दी गई है कि ये घटना गुजरात में घटी है.

