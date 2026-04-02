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Viral Video: मैक्सवेल से क्रिकेट की बातें करता रहा टैक्सी ड्राइवर, मगर अंत तक पहचान ना सका | देखें मजेदार वीडियो

Viral Video: इसमें देख सकते हैं कि किस तरह मैक्सवेल से टैक्सी ड्राइवर उन्हीं के बारे में बातें करने लगा मगर पहचान ना सका. यह मजेदार वीडियो खूब देखा जा रहा है.

Published date india.com Published: April 2, 2026 1:08 PM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Viral Video

Viral Video: अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो पाएंगे कि यहां कुछ ना कुछ हमेशा छाया ही रहता है. यहां नए से लेकर पुराने वीडियो भी धमाल मचाते रहते हैं. ऐसा ही एक वीडियो फिलहाल धूम मचा रहा है, जो धाकड़ बल्लेबाज ग्लैन मैक्सवेल और लेग स्पिनर एडम जंपा से जुड़ा है. इसमें दोनों एक टैक्सी में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं. उसी दौरान दोनों टैक्सी ड्राइवर से बातें करनी शुरू की. मगर तभी ऐसा कुछ हुआ जिसे देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे. अब यह मजेदार वीडियो तेजी से वायरल होने लगा है.

मैक्सवेल को पहचान ना सका ड्राइवर

वायरल वीडियो की शुरुआत में आप देख सकते हैं कि मैक्सवेल टैक्सी ड्राइवर से पूछते हैं, क्या आप क्रिकेट के बारे में कुछ जानते हैं? इस पर वो कहता कि क्रिकेट मेरा फेवरेट है. वो फिर उनसे पूछता है कि आप कहां से हो? उनका जवाब आता है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया. फिर ड्राइवर कहता है कि ऑस्ट्रेलिया एक बहुत अच्छी टीम थी जब रिकी पॉन्टिंग कैप्टन थे. इस पर मैक्सवेल बोलते हैं कि अभी भी टीम बहुत शानदार है. फिर वो ड्राइवर से पूछते हैं कि डेविड वॉर्नर के बारे में क्या ख्याल है? इस पर वो कहता है कि हां वो बहुत अच्छा खिलाड़ी है. बातचीत में मजेदार मोड़ तब आता है जब ड्राइवर कहता है कि मैक्सवेल भी काफी शानदार है.

एक्स पर देखिए वायरल वीडियो:

मजेदार वीडियो हुआ वायरल

इस बात पर मैक्सवैल भी हां में जवाब देते हैं. फिर कहते हैं कि दो विदेशी खिलाड़ी आपकी टैक्सी में हैं. ड्राइवर इतना सुनते ही चौंक जाता है. फिर वो कहता है कि क्या सचमुच हैं. फिर मैक्सवेल अपना परिचय देते हैं. ड्राइवर फिर मुस्कुराएं बिना रह नहीं पाता है. हालांक यह वीडियो थोड़ा पुराना है मगर फिर से वायरल हो रहा है. इसे @CricketopiaCom नाम के ऑफिशियल एक्स हैंडल से शेयर किया गया है. चंद सेकेंड के इस वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं.

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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