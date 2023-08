Viral Video: पुलिस से बचने के लिए भीड़ में घुसा दी चोरी की गाड़ी, फिर जो हुआ यकीन ना करेंगे- देखें वीडियो

Viral Video: मैनहट्टन में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के पास एक वाहन के भीड़ में घुस जाने से कई लोग जख्मी हो गए. बताया जा रहा है कि यह घटना शाम करीब साढ़े पांच बजे लेक्सिंगटन एवेन्यू और ईस्ट 42वीं स्ट्रीट पर हुई. द न्यू यॉर्क पोस्ट ने पुलिस और सूत्रों के हवाले से बताया कि चोरी का वाहन चलाने वाला एक व्यक्ति मंगलवार को मैनहट्टन में पुलिस से बचकर भाग गया, उसने तीन कारों और कई पैदल चलने वालों को टक्कर मार दी, इस दौरान पीछा करने का सिलसिला तब समाप्त हुआ, जब न्यूयॉर्कवासियों ने संदिग्ध को पकड़ कर जमीन पर गिरा दिया. लगभग 12 लोगों को चोटें आईं. पीड़ितों को इलाज के लिए बेलेव्यू अस्पताल ले जाया गया.

पैट्रोल बरो मैनहट्टन साउथ के उप प्रमुख जेम्स केहो ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पुलिस कार को देखने के बाद आरोपी बचकर भागने की कोशिश करने लगा. केहो ने कहा कि अधिकारियों ने भीषण ट्रैफिक के चलते कम स्पीड से चोरी हुए वाहन का पीछा करना जारी रखा. एसयूवी लेक्सिंगटन एवेन्यू पर मुड़ गई और 42वीं और 43वीं स्ट्रीट के बीच एक अन्य मोटर चालक को टक्कर मार दी.