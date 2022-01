Viral Video: सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो सामने आते हैं, जो हैरान करने के साथ-साथ आंखों में आंसू ला देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है, जिसे देखने के बाद कोई भी इमोशनल हो सकता है. यह वीडियो है करतारपुर कॉरीडोर का, जहां सालों से बिछड़े दो भाई मिले. यह नजारा देखने के बाद कोई भी अपने आंसू को रोक नहीं पाया. रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों भाई करीब 74 साल बाद एक दूसरे से मिले हैं. 1947 के भारत-पाकिस्तान बंटवारे ने दोनों भाइयों को अलग कर दिया था. मौके का वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही छा गया है. दोनों भाइयों का नाम क्रमश: मोहम्मद सिक्किक और हबीब बताया जा रहा है.Also Read - Bride Groom Video: दुल्हन की शानदार एंट्री पर दूल्हा भी रह गया दंग, वीडियो आपका दिन बना देगा

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मोहम्मद सिक्किक बंटवारे के समय पाकिस्तान में ही रही गए थे. वो फैसलाबाद में रहते हैं. जबकि, उनके बड़े भाई हबीब, जो शेला के नाम से भी जाने जाते हैं वो भारत आ गए थे. जब से दोनों अलग हुए थे मुलाकात नहीं कर पाए थे. लेकिन अब 74 साल बाद दोनों एक दूसरे से मिले हैं. दोनों ने जैसे ही एक दूसरे को देखा गले लगा लिया और काफी इमोशनल भी हुए. दोनों भाइयों को इस वीडियो को सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर किया जा रहा है.

देखें वीडियो को-

