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VIDEO: चुपके से जज की कुर्सी पर बैठ गई महिला, ऑर्डर-ऑर्डर करके बोली- चलो सबूत दिखाओ

महिला कथित तौर पर कोर्ट रूम में पहुंचकर जज की कुर्सी पर बैठ गई. यहां महिला ने मेज पर रखा गेवेल बजाते हुए 'ऑर्डर-ऑर्डर' कहा और खुद को जज बताते हुए लोगों से सबूत और गवाह पेश करने को कहा.

Written by: Ikramuddin
Published: June 13, 2026, 4:22 PM IST
Viral Video Today
महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. (Photo/X)

Shocking Video Today: उत्तर प्रदेश में वाराणसी जिला अदालत में शुक्रवार को एक ऐसी असामान्य घटना देखने को मिली, जिसने लोगों को हैरान कर दिया. बताया गया कि महिला कथित तौर पर कोर्ट रूम में पहुंचकर जज की कुर्सी पर बैठ गई. यहां महिला ने मेज पर रखा गेवेल बजाते हुए ‘ऑर्डर-ऑर्डर’ कहा और खुद को जज बताते हुए लोगों से सबूत और गवाह पेश करने को कहा. कोर्ट रूम में मौजूद लोगों के मुताबिक घटना उस समय हुई जब अदालत की कार्यवाही शुरू होने वाली थी. महिला बिना किसी आधिकारिक अनुमति के कोर्ट रूम तक पहुंच गई और सीधे जज साहब के आसन पर जाकर बैठ गई. इसके बाद उसने अदालत जैसी कार्यवाही का माहौल बनाते हुए मौजूद लोगों को निर्देश देने शुरू कर दिए.

जज की तरह फाइलें देखने लगी महिला

बताया जा रहा है कि महिला कुछ समय तक कोर्ट रूम में बैठकर फाइलें भी देखती रही. उसके व्यवहार से वहां मौजूद अधिवक्ताओं और कर्मचारियों में हैरानी का माहौल बन गया. हालांकि सूचना मिलने पर अदालत कर्मियों और पुलिस ने हस्तक्षेप किया और महिला को वहां से हटाया. शुरुआती जानकारी के मुताबिक संबंधित महिला का अदालत में कोई लंबित मामला नहीं था. पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की. कुछ रिपोर्टों में महिला की मानसिक स्थिति को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं, हालांकि इस संबंध में आधिकारिक तौर पर पूरी जानकारी सामने नहीं आई है.

और पढ़ें: दरांती लेकर महिला के पीछे दौड़ा सिरफिरा, फिर गर्दन पर किए ताबड़तोड़ हमले | पालघर का CCTV वीडियो

यहां एक्स पर देखें वीडियो

मामले में शुरू हुई जांच

घटना के बाद अदालत परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर भी चर्चा शुरू हो गई है. सवाल उठ रहे हैं कि संवेदनशील न्यायिक परिसर में कोई व्यक्ति बिना रोक-टोक के न्यायाधीश के कक्ष तक कैसे पहुंच गया. अदालत प्रशासन ने पूरे मामले की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है. फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई और जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. वहीं, यह घटना सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां घटना का वीडियो और तस्वीरें तेजी से साझा की जा रही हैं.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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