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Viral Video Of Virat Kohli Reply On Rcb Playing With 5 Foreign Player In Ipl 2026

Viral Video: विराट कोहली पर लगा विदेशी खिलाड़ी होने का आरोप, मगर जवाब सुनकर हिल गया पूछने वाला | देखें वीडियो

Viral Video: विराट कोहली का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसे देखकर नेटिजन्स जमकर प्रतिक्रियाएं पोस्ट कर रहे हैं.

(Photo Credit: @RCBTweets)

Viral Video: आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का अगला मैच चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के साथ रविवार को है. पहले मैच में टीम ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ धमाकेदार जीत के साथ की थी. अब दूसरे मैच से पहले विराट कोहली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें उन्होंने अपने लुक्स, हेयर स्टाइल और विदेशी खिलाड़ी होने के आरोप पर मजेदार जवाब दे रहे हैं. उनका यह वीडियो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपने एक्स हैंडल @RCBTweets पर शेयर किया है.

विराट कोहली का जवाब वायरल

नागा ने विराट से पूछा कि लोग कह रहे हैं कि आरसीबी प्लेइंग इलेवन में 5 विदेशी खिलाड़ियों के साथ खेल रही है. इसके जवाब में विराट ने कहा, “क्या आपको लगता है कि मैं विदेशी खिलाड़ी हूं? आप ये सवाल विदेशी खिलाड़ियों से पूछिए. मैं विदेशी खिलाड़ी नहीं हूं.” आईपीएल के नियम के मुताबिक किसी भी टीम की प्लेइंग इलेवन में सिर्फ 4 विदेशी खिलाड़ी हो सकते हैं. विराट कोहली लंदन में रहते हैं और अंतरराष्ट्रीय मैचों या फिर आईपीएल के लिए भारत आते हैं. ऐसे में सोशल मीडिया पर उन पर विदेशी खिलाड़ी होने के मीम्स बनाए जाते हैं.

एक्स पर देखिए वीडियो:

Will AI finally take Mr. Nags’s job? ?? In this episode of . . the OG legends of ‘uru talk about haircuts, speculations on Social Media, and Virat’s debut in… pic.twitter.com/vvUcaSo3cu — Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) April 4, 2026

लुक के बारे में क्या बोले

आईपीएल 2025 का खिताब जीतने के बाद कैसा महसूस हुआ? इसके जवाब में कोहली ने कहा, लंबे समय से हमें इस खिताब का इंतजार था. जीतने के बाद काफी हल्का महसूस हुआ. विराट, आप हर साल नए हेयरस्टाइल और टैटू के साथ आते हैं. मैं यह जानना चाहता हूं कि आप इसकी तैयारी कैसे करते हैं. क्या आप अपने लुक के बारे में 5-6 लोगों के साथ चर्चा करते हैं? विराट ने इस सवाल के जवाब में कहा, “क्या आपको लगता है कि मैं अपना लुक दिखाने के लिए आता हूं? मुझे जिस तरह का हेयरस्टाइल और टैटू अच्छा लगता है, मैं वैसा करवाता हूं. अगर आपको अच्छा महसूस होता है, तो आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं.”

मेहनत से मिलती है प्रेरणा

टीम में आ रही नई प्रतिभाओं से असुरक्षा पर कोहली ने कहा कि मुझे कई दिक्कत नहीं है. विराट ने मजाकिया अंदाज में कहा कि मैं आपके साथ हो जाउंगाा. राजा बाबू फिल्म की तरह आप राजा बाबू बनना और मैं शक्ति कपूर बनूंगा. जीत के वास्तविक अर्थ पर कोहली ने कहा, “जीत कड़ी मेहनत, खेल के प्रति कमिटेड रहने के लिए आपके किए गए सभी त्यागों का नतीजा है. यह सब एक तरह का भरोसा, एक इनाम, यह जानने के रूप में आता है कि आपने अपना समय बर्बाद नहीं किया है. बहुत से लोग हार से सीखते हैं, लेकिन बहुत से लोग बहुत निराश भी हो सकते हैं. इसलिए जब आप बहुत मेहनत के बाद जीतते हैं, तो इससे आपको अपनी मेहनत के साथ न्याय का एहसास होता है, और आपको और मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है.” (इनपुट्स: आईएएनएस)

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