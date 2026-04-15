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Viral Video: झगड़े के बाद भी शादी में पहुंचा बड़ा भाई, देखते ही फूट-फूटकर रोने लगा दूल्हा | देखें वीडियो
Viral Video: सोशल मीडिया पर शादी का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें ऐसा नजारा दिखाई दिया जिसने सबको इमोशनल कर दिया.
Viral Video: सोशल मीडिया पर शादी से जुड़े वीडियो खूब शेयर किए जाते हैं. कभी दूल्हा-दुल्हन की मस्ती तो कभी बारातियों का डांस धमाल छाया ही रहता है. मगर कई बार शादी के नजारे सबको इमोशनल भी कर जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो फिलहाल वायरल हो रहा है, जिसमें बहुत ही खूबसूरत सीन दिखाया गया है. इसमें छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को ही शादी का न्योता नहीं दिया. इसके बाद विवाह स्थल पर ऐसा नजारा बना जिसने भी देखा आंसुओं को रोक नहीं पाया. अब यह वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर धूम मचाने लगा है.
भाइयों में दिखा गजब प्यार
ध्यान खींच रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि विवाह स्थल पर दूल्हा मैरिज चेयर पर बैठा है और मेहमानों का अभिवादन स्वीकार कर रहा है. इसी बीच उसका बड़ा भाई वहां पहुंच जाता है. वीडियो के मुताबिक दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया था और उसके बाद छोटे भाई ने बड़े भाई को शादी में बुलाया ही नहीं. मगर बिना न्योते के भी बड़ा भाई शादी में पहुंच गया. उसे देखते ही दूल्हा मैरिज चेयर से उठा और उससे गले से लिपट गया. बड़े भाई ने उसे एक हल्का झापड़ भी लगाया और जानना चाहा कि उसे क्यों नहीं बुलाया.
इंस्टाग्राम पर देखिए यह वीडियो:
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शादी का वीडियो हुआ वायरल
दूल्हा अपने बड़े भाई को देखते ही फूट-फूटकर रोने लगा. दोनों की इस बॉन्डिंग को देखकर मेहमान भी इमोशनल हो गए. जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट हुआ गोली की स्पीड से वायरल हो गया. इसे देखकर एक यूजर ने लिखा है, ‘कितना खूबसूरत पल है ये.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘पता नहीं भाइयों में लड़ाई-झगड़े क्यों हो जाते हैं.’ इसी तरह के रिएक्शन वीडियो पर लगातार पोस्ट हो रहे हैं. वीडियो को हजारों की संख्या में लाइक्स और व्यूज मिल चुके हैं. इसे definedbharat.in नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट से शेयर किया गया है.