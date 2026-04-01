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Viral Video: सिलेंडर वाले की आरती उतारने लगी महिला, घर की चौखट पर जो हुआ देखते रह गए पड़ोसी | देखें वीडियो
Viral Video: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसे देखने के बाद नेटिजन्स के एक से एक रिएक्शन आ रहे हैं.
Viral Video: सोशल मीडिया पर एक से एक नजारे देखने को मिलते हैं. इनमें कई तो होश उड़ाकर ही रख देते हैं. इन्हें देखकर आंखों पर यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता है. ऐसा ही एक वीडियो फिलहाल सामने आया है, जो एक महिला से जुड़ा है. वीडियो में दिखाया गया है कि जैसे ही गैस सिलेंडर की डिलीवरी करने वाला शख्स उसके घर पहुंचता है, महिला बेहद खुश हो जाती है. आमतौर पर लोग सिलेंडर की डिलीवरी को एक सामान्य बात मानते हैं, लेकिन इस महिला का उत्साह कुछ अलग ही कहानी बयां करता है.
महिला ने उतारी आरती
ध्यान खींच रहे वीडियो में सबसे दिलचस्प पल तब आता है, जब महिला तुरंत घर के अंदर जाती है और आरती की थाली लेकर वापस आती है. वह दरवाजे पर खड़े डिलीवरी बॉय की आरती उतारने लगती है. यह नजारा बिल्कुल वैसा लगता है जैसे किसी नए वाहन या खास मेहमान का स्वागत किया जा रहा हो. महिला के चेहरे की खुशी साफ दिखाती है कि उसके लिए गैस सिलेंडर मिलना किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है. यह वीडियो लोगों को हंसने पर मजबूर कर रहा है, वहीं कुछ लोग इसे मौजूदा हालात से जोड़कर भी देख रहे हैं.
इंस्टाग्राम पर देखिए वायरल वीडियो:
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गैस सिलेंडर की किल्लत
वैसे भी पिछले कुछ दिनों से गैस सिलेंडर की कमी चर्चाओं में बनी हुई है. इसी वजह से इस वीडियो को एक अलग नजरिए से भी देखा जा रहा है. लोग कह रहे हैं कि जब जरूरी चीजें समय पर नहीं मिलतीं, तो उनकी अहमियत और बढ़ जाती है. यह वीडियो मजेदार होने के साथ-साथ एक संदेश भी देता है कि रोजमर्रा की सुविधाएं भी कितनी महत्वपूर्ण होती हैं. कुल मिलाकर यह वायरल वीडियो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है और हर कोई इसे देखकर अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है. हालांकि स्पष्ट कर दें कि वीडियो किसी प्रैंक का हिस्सा भी हो सकता है. क्योंकि ट्रेडिंग विषय पर जमकर रील बनाए जाते हैं. इसे tv1indialive नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.