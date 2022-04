Viral Video: सोशल मीडिया पर एक गुस्से से भरी युवती का वीडियो खूब सुर्खियां बटोर रहा है. वीडियो में वो बीच सड़क पर एक डिलीवरी बॉय की जमकर पीटती नजर आ रही हैं. मामला मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले का है. वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की बीच सड़क पर एक डिलीवरी बॉय की पिटाई कर रही है. युवक का कसूर सिर्फ इतना था कि उसकी बाइक युवती की स्कूटी से टच हो गई थी. जिसके बाद युवती गुस्से से भर गई और बीच सड़क पर डिलीलरी बॉय को जूती से पीटने लगी. इतना ही नहीं उसने कई बार उसे लात भी मारी. बीच-बचाव करने आए लोगों के साथ भी युवती बदतमीजी से पेश आती दिख रही है.Also Read - Hathi Ka Video: घनघोर मुसीबत में पड़ गया पानी पीने आया हाथियों का झुंड, नजारा देख वहीं थम जाएंगी आंखें- देखें वीडियो

सोशल मीडिया पर अब युवती का वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता किस तरह गुस्से में तमतमाई युवती बीच सड़क पर डिलीवरी बॉय को पीट रही है. इस दौरान जब लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की तो चिल्लाकर बोली, 'चोट मुझे लगी है, आपको नहीं…' मामला पुलिस तक पहुंचने के बाद डिलीवरी बॉय से बात की कई और युवती के खिलाफ ओमती थाने में शिकायत दर्ज की गई. बताया जा रहा है युवती खुद स्कूटी चलाती हुई डिलीवरी बॉय के सामने आई गई और बैलेंस बिगड़ने से गिर गई.

यहां देखें वीडियो:

#MadhyaPradesh: A girl beat up a biker with shoes near Russel Chowk of #Jabalpur district on Thursday evening after the youth arrived from wrong side and collided with her scooty.@fpjindia Video pic.twitter.com/ix9W7Kr5cE

