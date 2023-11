Viral Video: पीएम मोदी से पति की शिकायत करने आई महिला! काफिला देखते ही कूद पड़ी | देखें वीडियो

Viral Video: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रांची में सड़क मार्ग से गुजर रहे काफिले में एक महिला के अचानक दौड़कर गाड़ी के सामने आ जाने से हड़कंप मच गया. पीएम की गाड़ी को अचानक ब्रेक लगाना पड़ा. पूरा काफिला रुक गया और एनएसजी एवं दूसरे सुरक्षा गार्ड्स ने अलर्ट मोड में पहुंचकर पोजिशन ले ली. इसे पीएम की सुरक्षा में बड़ा चूक माना जा रहा है. पुलिस ने महिला को तत्काल हिरासत में ले लिया. हालांकि, पूछताछ के बाद उसे बांड पर छोड़ दिया गया है. यह घटनाक्रम बुधवार को उस वक्त सामने आया, जब पीएम का काफिला राजभवन से निकलकर रांची के रेडियम रोड होते हुए बिरसा मुंडा मेमोरियल म्यूजियम की तरफ जा रहा था.

काफिले में गाड़ी के सामने आई महिला की पहचान रेडियम रोड निवासी संगीता झा के रूप में हुई है. पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि महिला अपने पति से परेशान है और इस मामले को लेकर वह पीएम मोदी से मिलना चाहती थी. जब उसे जानकारी मिली कि मोदी रेडियम रोड होकर गुजरने वाले हैं, वह अचानक से दौड़कर गाड़ी के सामने पहुंच गई. इस घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. बताया जा रहा है कि महिला मानसिक तौर पर परेशान रहती है. उसने पति से अपने विवाद को लेकर दिल्ली जाकर पीएम से मिलने की कोशिश की थी.

There was a big lapse in the security of PM Modi in #Ranchi on Wednesday. Suddenly a woman jumped in front of PM Modi’s car. The driver saved the accident by applying brakes.#रांची में बुधवार को पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई। पीएम मोदी की गाड़ी के सामने… pic.twitter.com/EcTM6r1wEj

— Mαɳιʂԋ Kυɱαɾ αԃʋσƈαƚҽ 🇮🇳🇮🇳 (@Manishkumarttp) November 15, 2023