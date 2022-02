Viral Video: हर दिन कई ऐसे वीडियो इंटरनेट पर अपलोड किए जाते हैं, जो काफी आश्चर्यचकित कर जाते हैं. इन वीडियो को देख लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यूं किया. अब एक महिला का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो अपनी 3 साल की छोटी बच्ची को जू में मौजूद भालू के बाड़े में फेक देती है. जिसने भी महिला को ऐसा करते देखा हैरान रह गया. यह घटना उज्बेकिस्तान ताशकंद की बताई जा रही है. अब हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर महिला के खिलाफ जांच की जा रही है. सोशल मीडिया पर जिसने भी यह वीडियो देखा सन्न रह गया.Also Read - Funny Video Today: रनिंग करने गई लड़की से शख्स ने मांगी मदद, फिर जो हुआ हंसा-हंसाकर पेट में दर्द करा देगा- देखें वीडियो

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला एक रेलिंग के पास खड़ी हो जाती है. और करीब 16 फीट नीचे भालू के बाड़े में 3 साल की बच्ची को गिरा देती है. कई लोग असहाय होकर महिला को देखते रहे. कुछ ने महिला को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन उसने घटना को अंजाम दे दिया. वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि भालू हालांकि बच्ची को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता है और वहां से हट जाता है. कुछ देर बाद कई सुरक्षाकर्मी भालू के बाड़े में जाते हैं और बच्ची को बचाते हैं.

यहां देखें वीडियो:

VIEWER DISCRETION IS ADVISED!

CCTV footage shows a woman throwing her daughter into a bear's enclosure in Uzbekistan's Tashkent Zoo.

The toddler was not harmed by the bear, but she was hospitalized with injuries due to the fall.

The woman’s motivation has remained unclear. pic.twitter.com/R5c4aDzSFA

— Press TV (@PressTV) February 1, 2022