Viral Video: उज्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के मौके पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की हरकतों ने अपनी ऐसी-तैसी करा ली. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. शहबाज शरीफ रूसी राष्ट्रपति से बातचीत के दौरान अपने हेडफ़ोन के साथ उलझ गए और कहने लगे "क्या कोई मेरी मदद कर सकता है," शहबाज शरीफ की इन हरकतों को देखकर पुतिन भी हंसने लगते हैं. इसके बाद पाकिस्तान के प्रधान मंत्री शहबाज शरीफ सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल हो रहे हैं और लोग जमकर उनके वीडियो को देखकर मजे ले रहे हैं.

Pakistan PM Shehbaz Sharif faces an awkward moment as he tries to plug in his earphone during a meeting with Russian President Vladimir Putin on the sidelines of the #SCOSummit2022 in Samarkand.

“Can somebody help me,” Sharif asks. (Source: Ria Novosti) pic.twitter.com/tdz7YKXEhy

— Dhairya Maheshwari (@dhairyam14) September 15, 2022