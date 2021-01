Viral Video: विद्या की देवी मां सरस्वती की मूर्ति से जुड़ा एक वीडियो इन दिनों काफी वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देख लोग हैरान हैं. वीडियो में दिखता है कि मां सरस्वती की मूर्ति की मोर परिक्रमा कर रहे हैं. Also Read - माशा अल्लाह! खुली जैकेट में टाइगर श्रॉफ के सिक्स पैक एब्स, Casanova First Look में कमाल का लुक

सोशल मीडिया पर इस वीडियो ने धूम मचा दी है. वायरल वीडियो इतना खूबसूरत है कि इसे देख-देख कर लोगों का मन ही नहीं भर रहा है.

वीडियो में दिखता है कि मोरों का झुंड मां सरस्वती की मूर्ति की परिक्रमा कर रहा है. पहले इस वीडियो को लोग केवल लाइक कर रहे थे, पर अब काफी शेयर भी कर रहे हैं.

वीडियो को ट्विटर यूजर @Itishree001 ने शेयर किया है. वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, Such a beautiful and enchanting View .The power of Sanatana.

Peacock doing Parikrama of Mata Saraswati.

Such a beautiful and enchanting View .The power of Sanatana. Peacock doing Parikrama of Mata Saraswati. pic.twitter.com/BzvqYrtAsY — Itishree (@Itishree001) January 4, 2021

कई यूजर्स इस वीडियो को जर्मनी के श्री पीठा निलय आश्रम का बता रहे हैं.

4 जनवरी को शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 81.7K views मिल चुके हैं. 13.5K

Likes मिले हैं और इसे 2.5K Retweets मिल चुके हैं.